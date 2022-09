Julia Roberts y el mensaje oculto detrás del vestido que usó en la premier de ‘Ticket to Paradise’

Tremendo revuelo causó la actriz Julia Roberts luego de hacer su arribo al estreno mundial de su nueva película “Ticket to Paradise” en Odeon Leicester Square, en Londres, enfundada en un costoso modelito que no tardó en encabezar los titulares. ¡Sigue leyendo para enterarte de los detalles!

Con una sonrisa en el rostro y del brazo de su coprotagonista, el famoso George Clooney, la ganadora del Oscar desfiló por la alfombra roja del evento que mostró al mundo su más reciente proyecto en la pantalla grande.

Si bien su actuación fue alabada como ya es costumbre, el carísimo look que portó no pasó desapercibido para el público y diversos medios especializados en moda no tardaron en compartir el mensaje oculto en su elección.

Julia Roberts se robó la atención con un peculiar vestido negro con cristales del diseñador Alexander Mcqueen, una torera y sandalias de tacón. Además de su elevado precio, la prenda contenía una serie de mensajes bordados que ya han sido descifrados.

Julia Roberts | Tim P. Whitby/Getty Images

Entre los misteriosos mensajes del elegante vestido de Roberts se logra leer: Love, H+F+M, JR+DM, PW, Darling, 2007 y 2004, además de que contiene también algunos corazones.

Ahora se sabe que dichas iniciales corresponden a los nombres de sus hijos, Henry Daniel, Hazel Patricia y Phinneaus Walter, y también al de su esposo: Danny Moder. En cuanto a los años “2004” y “2007” que aparecen bordados en la prenda, se cree que son fechas importantes para la actriz en el ámbito personal y profesional.

‘Ticket to Paradise’ es una película de comedia romántica en la que además de Julia Roberts, también participan George Clooney, Billie Lourd, Kaitlyn Denver y Lucas Bravo. Su estreno al público en general está previsto para septiembre de 2022.

