Julia Roberts confiesa por qué no actúa en comedias románticas desde hace 20 años

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Durante la década de los 90, Julia Roberts se coronó como la reina de la comedia romántica en la industria cinematográfica, pues en portafolio ya se encontraban joyas como “Pretty Woman” (1990), La boda de mi mejor amigo (1997) y Nothing Hill (1999).

A pesar de su éxito inminente, la ganadora del Oscar se ha mantenido alejada de este género por más de dos décadas. Y aunque en un principio el público lo atribuyó a su necesidad de explorar otra faceta como actriz, la histrionisa finalmente reveló la razón detrás de su decisión.

En entrevista con The New York Times Magazine, Julia Roberts indicó que su desapego de las comedias románticas no fue intencional e incluso durante todo este tiempo ha estado en la búsqueda de un proyecto de este género tan bueno como los otros que protagonizó.

“Si hubiera leído un guion del nivel de Notting Hill o muy divertido como el de La boda de mi mejor amigo, lo habría hecho. Pero no me ha llegado nada lo suficientemente bueno“, dijo a la reconocida revista.

“La gente a veces malinterpreta la cantidad de tiempo que ha pasado y lo asocia que yo no he querido hacer una comedia romántica. No ha habido una posibilidad hasta que ha llegado a mis manos Ticket to Paradise, escrita y dirigida por Ol Parker“, añadió Roberts.

No obstante, esta no es la única causa detrás de su decisión. De acuerdo a la histrionisa, ahora tiene un compromiso que va más allá de sí misma, pues ahora tiene hijos. View this post on Instagram A post shared by Julia Roberts (@juliaroberts)

“He tenido tres hijos en los últimos 18 años. Eso eleva aún más el listón porque entonces no se trata sólo de ‘¿Es bueno este material?’ También es la ecuación matemática del trabajo de mi marido, el colegio de los niños y las vacaciones de verano”, precisó Julia Roberts sobre la familia que construyó al lado de Daniel Moder.

Te puede interesar:

Con bikini ajustado y escote profundo, Julia Roberts eleva la temperatura en redes a sus 54 años

Hazel, la hija de Julia Roberts, deslumbra con su debut en la alfombra roja de Cannes

Así es la increíble y relajante casa de Hawai que Julia Roberts vendió en $20,000,000 de dólares