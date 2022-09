Maestro especial del 11-S explica por qué no se haría cargo del caso de los documentos de Trump

El abogado Kenneth Feinberg, quien supervisó el Fondo de Compensación para las Víctimas del 11 de septiembre bajo la administración de George W. Bush, señaló que si le pidieran que fuera maestro especial en el caso relacionado con los documentos incautados por el FBI en Mar-a-Lago de Donald Trump su respuesta sería ‘no’.



“No lo haría”, dijo el abogado en entrevista con CBS News y justificó su respuesta “No tengo ese conjunto de habilidades. Tengo algunas autorizaciones de seguridad a lo largo de los años. Todavía tengo autorizaciones de seguridad. Pero ese nivel de autorización de seguridad, junto con la especial, realmente, la experiencia especial que creo que una persona tendría que tengo, me lleva a creer que no soy la persona adecuada para esta tarea”.



Feinberg quien también administró un fondo similar al de 11-S, pero para las víctimas del derrame de Deepwater Horizon durante la administración de Obama y supervisó el pago de los directores ejecutivos de las empresas que recibieron rescates del gobierno durante la crisis financiera de 2008, indicó que por el momento no le han ofrecido el papel de maestro especial: “Gracia a Dios, no”.



Sobre las características que debe tener el maestro especial, el abogado señaló que debe tratarse de una persona muy preparada para una asignación “políticamente cargada” en la que podría recibir amenazas creíbles: “En primer lugar, ¿el maestro especial tiene el currículum, información secreta nacional altamente confidencial? ¿Hay alguien con esa experiencia y esa autorización para revisar estos documentos altamente confidenciales?”.



Durante la entrevista, Feinberg puso en duda que el Departamento de Justicia y el equipo legal de Trump tuvieran un “candidato de consenso”, y así sucedió, hasta el día de hoy ambos actores no han llegado a un acuerdo para designar al maestro especial.



“Este es un nombramiento político”, acotó Feinberg. “Ahora estoy de acuerdo en que hay preocupaciones de seguridad nacional muy sustantivas. Pero esto ya es, ya sabes, si te piden que hagas esto, prepárate para un lado o para el otro, van a ver cómo te comportaste en gramática. escuela. Y no importa si fue hace 70 o 60 años. Quiero decir, esta es una guerra política del tipo que hemos estado viendo durante la última década. Y es muy, muy problemático“.

Te puede interesar:

– Trump enfurece porque el Departamento de Justicia apeló decisión de un maestro especial para revisar documentos hallados por FBI

– Trump tiene hasta el viernes para elegir a sus maestros especiales para revisar documentos incautados en Mar-a-Lago

– Barr insta al Departamento de Justicia apelar fallo para que perito revise documentos incautados en Mar-a-Lago