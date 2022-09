“Santiagol” Giménez está imparable: El delantero del Tri volvió a anotar con el Feyenoord

Buenas noticias para la Selección Mexicana: Santi Giménez, uno de sus elementos ofensivos está mostrando una gran contundencia en su club: el Feyenoord, ya que volvió a anotar y ahora suma 3 goles en dos partidos, y en sólo 53 minutos, ya que en ninguno de los dos encuentros ha sido titular.

En esta ocasión, durante el encuentro contra el Sparta de Rotterdam en casa, en el que La Legión ganó 3-0, Santiago Giménez cerró la cuenta, luego de cumplir 10 minutos en el campo, ya que entró de refresco al minuto 63 y al 73 mostró su contundencia y dejó su huella personal en la pizarra.

El mexicano aprovechó un pase formidable de “diagonal matona”, en el que remató casi “de taquito” y superó al guardameta Olij para poner el 3-0 definitivo.

Apenas a media semana, el jugador le marcó dos tantos a la Lazio en la UEFA Europa League y, antes de eso, en la Eredivisie, el “Bebote” ya se había estrenado como goleador, por lo que cuenta con 4 tantos en este temporada que apenas inicia, dos en cada competencia. Santiago Giménez siempre recordará su debut en Europa League. ¡Doblete en Italia! 😍



EXCLUSIVA con @Santigim9 en FOX Sports Radio gracias a @lolahernan.🚨



🗣️ @guzmanjuegue @dtAlex_Aguinaga @Salimgol @ruubenrod pic.twitter.com/aN6xJA5WFg— FOX Deportes (@FOXDeportes) September 8, 2022

Sin duda, esta es una noticia alentadora para el Tata Martino y los seguidores de la Selección de México, que ha sido duramente criticada en los últimos meses por su falta de contundencia, ya que el gran nivel de juego por el que atraviesa “Santiagol”, como ya le dicen en Holanda, los ha puesto a soñar con ser el líder ofensivo que el conjunto necesita. SANTIAGOAL back at it again! ❤️‍🔥



73' #feyspa (3-0) pic.twitter.com/8Ae466jFkS— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) September 11, 2022

