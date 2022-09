US Open: Carlos Alcaraz hace historia al coronarse y convertirse en el tenista número 1 del mundo más joven en la historia

Era la gran promesa del tenis mundial y este domingo se transformó en una realidad.

El español Carlos Alcaraz, con tan solo 19 años, ganó el US Open tras vencer en Nueva York al noruego Casper Ruud, convirtiéndose en el tenista más joven en ganar un Grand Slam desde que Rafael Nadal se coronara en Roland Garros en 2005.

Y no solo eso. Este lunes será el número uno del ranking de la ATP, siendo el tenista más joven en lograrlo desde que se estableció esa clasificación en 1973.

Alcaraz se impuso en la final de deste domingo por 6-4, 2-6, 7-6 (7-1) y 6-3.

El joven tenista español venía de jugar 3 partidos a 5 sets en octavos de final, cuartos y semifinales, contra el croata Marin Cilic, el italiano Jannik Sinner y el estadounidense Frances Tiafoe, respectivamente.

Alcaraz, nacido en la región española de Murcia el 5 de mayo de 2003, ya mostró su potencial el año pasado al alcanzar los cuartos de final en el US Open.

Para llegar al número uno del mundo, este 2022 Alcaraz consiguió los títulos en los torneos de Río de Janeiro, Miami, Madrid, Barcelona y ahora Nueva York.

Su compatriota Rafael Nadal, el jugador con el mayor número de Grand Slams de la historia (22), le felicitó a través de Twitter nada más conocerse su victoria en el US Open.

“Felicidades @carlosalcaraz por tu primer Grand Slam y por el número 1 que es el colofón a tu primera gran temporada que estoy seguro serán muchas más!”, escribió Nadal, quien también felicitó a Casper Ruud, quien entrena en la academia que el deportista tiene en la isla de Mallorca.

