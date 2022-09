Apple podría lanzar sistema de suscripción para compra de los nuevos iPhone 14

Nuevos rumores acerca de Apple apuntan a que la compañía se encontraría dando los toques finales a un nuevo sistema de suscripción. A través de este nuevo mecanismo los usuarios de la marca podrían renovar sus equipos sin tener que desembolsar una gran cantidad de dinero cada vez que se lance un nuevo iPhone.

De acuerdo con Mark Gurman, analista y periodista de Bloomberg, el nuevo modelo de negocio de Apple podría ser presentado a finales de este año o durante el transcurso de 2023, lo cual parece ser lo más factible.

El experto sostiene que Apple ha estado probado “de manera activa” su nuevo sistema de suscripción, el cual implicaría el cobro de una tarifa mensual a cambio de poder tener acceso a los nuevos iPhone, o cualquier otro hardware de la compañía sin tener que pagarlo de manera directa.

No obstante, indica que se trata de un modelo distinto a otros que se encuentran disponibles en el mercado y que implican el pago por adelantado en cuotas de entre 12 y 24 meses del equipo. En este caso, el monto de la tarifa, que aún no ha sido definida por Apple no estaría atada directamente al precio del terminal, pero sin embargo si estaría relacionada.

Gurman añadió que la suscripción no fue presentada en conjunto con el lanzamiento del iPhone 14, los AirPods Pro 2 y el Apple Watch Series 8, debido a que la compañía consideró que esto añadiría una complejidad innecesaria.

El experto apuntó que parte del plan de la compañía es integrarlo al sistema de suscripciones con el que ya cuenta la marca, llamado Apple One. A través de este sistema los usuarios pueden disfrutar de funcionalidades premium como lo son los servicios de Apple Arcade, Apple TV y Apple Care.

Desde Apple como es costumbre no han emitido ningún pronunciamiento al respecto, por lo que se desconoce cuándo podría ser la fecha oficial de lanzamiento.

Algo a tener en cuenta también es que aún se espera que Apple presente de manera oficial sus nuevos lentes de realidad virtual y realidad aumentada, los cuales no fueron mencionados en el Apple “Far Out” del pasado 7 de septiembre. Este sería el próximo gran lanzamiento de la empresa, por lo que no hay que descartar que el sistema de suscripción y los lentes sean presentados de manera conjunta.

