Amazon Go inaugura este martes su primera tienda en el área de Los Ángeles

Desde este martes, los residentes tienen la oportunidad de visitar y adquirir productos en la primera tienda Amazon Go que se inaugura en el área de Los Ángeles.

Desde las 6:00 a.m., el nuevo establecimiento abrió sus puertas en el establecimiento localizado en 14249 Whittier Boulevard, cerca de Ocean View Avenue, en la ciudad de Whittier, CA 90605.

Sobre una superficie de 2,150 pies cuadrados, la tienda Amazon Go Whittier, que tendrá un horario de 6:00 a.m. a 10:00 p.m. los 7 días de la semana, ofrece a sus clientes una selección de alimentos y bebidas para llevar, incluida una variedad de cervezas, vinos y licores; así como artículos de uso diario.

En la tienda se cuenta con una cocina Made-to-Order, con cerca de 30 opciones para el desayuno y almuerzo con alimentos recién preparados y que están disponibles durante todo el día.

La cocina Made-to-Order ofrece bowls de desayuno, burritos, sándwiches fríos y calientes, ensaladas y wraps. Para conocer el menú completo se puede visitar este enlace.

Para las personas que buscan bebidas, en la tienda podrán encontrar café recién preparado de Starbucks, al igual que bebidas de grifo como Stumptown Nitro Cold Brew y Cold Brew, Health-Ade kombucha, refrescos Coca-Cola, así como ICEE slushies.

Además, durante todo el día, los clientes tienen la opción de convertir uno de los platillos de la cocina Made-to-Order en una comida al agregar un refresco y papas fritas por $2 dólares adicionales.

Amazon Go Whittier tiene la oferta de proveedores locales, como LOV Bakery, Chubby Snacks, Glonuts, Rockenwagner Bakery, Positive Food Co.. Smog City Brewing Co. (Torrance), Three Weavers Brewing Co. (Inglewood), Offshoot Brewery (Placentia), Pizza Port Brewing Co. (Solana Beach), Golden State Cider (Sonoma), JUSTIN Winery (Paso Robles), Kendall-Jackson (Sonoma) y The Prisoner Wine Company (Napa).

Como promoción por la apertura de la tienda, se ofrece a los clientes, por tiempo limitado, sándwiches y wraps Made-to-Order por $6 dólares y sándwiches de desayuno y tostadas con aguacate Made-to-Order por $3 dólares.

En abril de 2022, se abrió la primera tienda Amazon Go suburbana en Mill Creek, WA, con el propósito de atender a clientes en una ubicación más cercana a sus hogares.

En una fecha próxima se inaugurará, también en el Condado de Los Ángeles, una tercera tienda Amazon Go en Torrance, en 22135 Hawthorne Boulevard, cerca de Sepúlveda Boulevard, en Torrance, CA 90503.

Amazon Go fue la primera tienda en abrir con tecnología Just Walk Out, que ofrece la experiencia de comprar sin filas ni cajas con tecnología similar a la utilizada en vehículos sin conductor.

La tecnología Just Walk Out detecta automáticamente cuando se retiran o devuelven productos de los estantes y realiza un seguimiento de ellos en un carrito virtual. Cuando las personas terminan de comprar, pueden salir de la tienda y más tarde es enviado un recibo con el cargo a la cuenta de Amazon.

Para conocer más información sobre la tienda Amazon Go Whittier, puede visitar este enlace.

