Carlos Vela anotó un golazo y rescató un empate para el LAFC que ya suma seis partidos sin conocer la victoria

Solo una victoria en sus últimos seis partidos, es el pobre balance de Los Angeles FC (LAFC), que este martes empató 1-1 en su visita a Minnesota United en un encuentro en el que el mexicano Carlos Vela anotó un golazo y el español Cristian Tello debutó con los angelinos.

Con 4 puntos de 18 posibles, Los Angeles, líder de la Conferencia del Oeste, ya no está al frente de la lucha para ganar la MLS Supporters’ Shield, que premia al mejor equipo de la temporada regular en ambas conferencias.

LAFC pierde terreno con el Philadelphia Union

Ahora el favorito es Philadelphia Union, que lleva cinco victorias seguidas y un impresionante balance de 23 goles a favor y solo 2 en contra en ese tramo.

El conjunto de Filadelfia, en cabeza del Este, tiene 63 puntos (dos más que LAFC) a falta de tres jornadas para el fin de la temporada regular.

Con la baja del lateral Ryan Hollingshead por sanción (fue expulsado en el partido contra el Dallas), Steve Cherundolo, técnico de LAFC, apostó por una defensa de tres con Denis Bouanga y Kellyn Acosta cubriendo las bandas y con un tridente arriba formado por Carlos Vela, Cristian Arango y Gareth Bale.

La posesión vs la definición del LAFC

Los Angeles tuvo la posesión con este esquema en la primera parte pero sufrió para cerrar los espacios al contraataque.

Minnesota United aprovechó esos huecos y el paraguayo Luis Amarilla mandó el balón al palo en el minuto 21 después de haber pillado muy descolocada a la defensa angelina.

Vela tuvo una buena ocasión en el 33 para LAFC, pero su balón picado se fue por encima de la portería; y en el 39 el argentino Emanuel Reynoso se quedó muy cerca de marcar para los locales pero su remate lo sacó el portero angelino, Maxime Crépeau.

Máximo goleador de LAFC en esta temporada con 16 dianas, Arango falló en el 43 un cabezazo dentro del área pequeña con un centro perfecto de Vela.

Ese fallo le costó caro a los visitantes ya que, solo dos minutos después, Brent Kallman anotó de cabeza y a la salida de un córner el 1-0 para el equipo de Minesota.

Golazo de Carlos Vela

LAFC buscó soluciones a lo largo de la segunda mitad con el debut de Tello, la salida del campo de Arango y Gareth Bale y el cambio a su esquema habitual de 4-3-3.

Carlos Vela se encargó de empatar el marcador en el 64 con un fantástico disparo desde fuera del área que se coló por la escuadra.

El partido se rompió en los últimos minutos con los dos equipos buscando el segundo gol. El que más cerca estuvo fue Minnesota United, que en el descuento rozó primero el tanto con una mala salida de Crepeau, a quien le pasó el balón por arriba tras un bote, y que luego acarició la victoria con un remate de cabeza del mexicano Jonathan González que se marchó fuera por muy poco.

