Descubren una inyección para bajar de peso: qué debemos saber

Una nueva inyección para bajar de peso está siendo aclamada como un “cambio de juego”, con el potencial de reducir el riesgo de diabetes en un 50 % y “combatir la obesidad como una enfermedad” por primera vez, según un nuevo estudio.

La investigación, realizada por la Universidad de Alabama, encontró que las inyecciones semanales del fármaco semaglutida en participantes de la investigación con sobrepeso y obesidad causaron una pérdida de peso promedio de 37 libras.

“No hemos visto este grado de pérdida de peso con ningún medicamento anterior”, dijo el autor principal del estudio, el Dr. Timothy Garvey, en un comunicado. “Más del 50 % de los participantes del ensayo pierden el 15 % de su peso corporal y entre un tercio y el 40 % de los participantes pierden el 20 % de su peso corporal”.

Los resultados de la investigación están “comenzando a cerrar la brecha con la cirugía bariátrica” ​​en términos de ser “suficientes para tratar o prevenir una amplia gama de complicaciones de la obesidad que perjudican la salud y la calidad de vida”, según Garvey.

Esta es una buena noticia para los estadounidenses que luchan una batalla perdida contra la grasa: entre 1960 y 2010, la prevalencia de la obesidad en adultos en los Estados Unidos casi se triplicó, de 13% a 36%, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

El estudio Efecto del tratamiento con semaglutida en personas con obesidad, conocido como STEP, estudió a pacientes que recibieron semaglutida en comparación con aquellos que recibieron una dosis de placebo.

La semaglutida fue aprobada por primera vez por la Administración de Alimentos y Medicamentos en la dosis más baja de 1 miligramo conocida como la marca Ozempic, pero la dosis de 2,4 miligramos mostró resultados más prometedores y el fabricante farmacéutico Novo Nordisk obtuvo la aprobación de la FDA el año pasado. En ese momento, tenía un precio de alrededor de $1627 al mes antes del seguro según el New York Post.

El experimento también combate otras enfermedades

Los investigadores administraron una dosis de 2,4 miligramos a 1.961 pacientes en el primer ensayo y a 803 en el segundo. Además, los científicos utilizaron una fórmula de estadificación de enfermedades cardiometabólicas para predecir la probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2.

En el primer ensayo, la puntuación de riesgo de 10 años de las personas que recibieron el medicamento se redujo en un 61 %, mientras que los participantes que recibieron las píldoras de placebo solo redujeron su puntuación de riesgo en un 13 %.

Si bien la fórmula se centró en la diabetes, los autores del estudio encontraron que el medicamento también podría prevenir y tratar la enfermedad cardiovascular y sus complicaciones relacionadas, como la osteoartritis y la apnea del sueño.

“Si se aprueba, la semaglutida de 2,4 miligramos tiene el potencial de cambiar realmente la forma en que pensamos sobre el tratamiento de esta enfermedad de la obesidad”, explicó Garvey.

Los hallazgos revolucionarios ganaron un lugar en el New England Journal of Medicine para el ensayo STEP 1 y en el Journal of the American Medical Association para el ensayo STEP 3.

