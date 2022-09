Lionel Messi encabeza la lista de los cinco futbolistas favoritos de Ousmane Dembélé

El francés y actual titular con el FC Barcelona, Ousmane Dembélé, reveló cuáles son sus cinco futbolistas favoritos y la lista la encabeza el astro argentino del PSG e histórico culé, Lionel Messi.

En entrevista concedida a Sports, Dembélé aseguró que uno de los motivos para fichar por el FC Barcelona en su momento era la posibilidad de compartir equipo junto al astro Lionel Messi y también junto a Andrés Iniesta otro de sus ídolos desde que era muy joven y ya seguía las transmisiones del fútbol internacional.

No recuerdo una actuación tan intensa y desequilibrante de un extremo en el Barça (quitando a #Messi) desde la época de #Stoichkov.



Lo digo sin complejos: me ha ganado este chico que siempre me desquiciada.#Dembélépic.twitter.com/b7kAfsOWqp — PedroG_ElCalvoCulé (@ElCalvoPedro) September 8, 2022

Messi e Iniesta los primeros en la lista de Ousmane Dembélé

Para Ousmane Dembélé, Lionel Messi y Andrés Iniesta encabezan si lista de futbolistas predilectos en la cual agrega también al centrocampista inglés y actual entrenador del Aston Villa, Steven Gerrard.

Además de estos grandes futbolistas, Dembélé no pierde el paso a las jugadas de Riyad Mahrez de quién también se considera un gran seguidor.

“Antes me gustaba mucho Steven Gerrard. Iniesta y Messi me encantaban, eran mis ídolos. Hoy me gusta ver a Messi, a Mahrez. Me encanta Riyad. Me gusta ver a los buenos extremos. Sadio Mané, Leroy Sané”, dijo “El Mosquito” en declaraciones a SPORT y reseñadas por Invictos.

🗣Ousmane Dembélé: “Me quedé en el Barça porque me gusta el club desde pequeño. Estoy muy feliz en Barcelona y quiero ganar títulos aquí. Mi sueño es ganar la Champions League como lograron mis ídolos Leo Messi y Andrés Iniesta”, vía @sport. #FCBarcelona pic.twitter.com/gucA4PrKZX — Miquel Blázquez (@BlazquezFont) September 5, 2022

Dembélé y los grandes extremos

Nombrados estos jugadores, Dembélé se fue con más de cinco ya que incluyó a Sadio Mané y Leroy Sané, extremos a los que siempre le representa un gusto verlos.

Cabe acotar que el comienzo de temporada de Ousmane Dembélé con el FC Barcelona ha sido espectacular y solo recibe elogios de un Xavi Hernández que lo arropa lo suficiente como para que se mantenga un tiempito más en el club. Dembélé en @sport: "Me quedé en Barça por Xavi, el presidente y también porque me gusta el Barcelona, me gusta el club desde pequeño. Estoy feliz y quiero ganar títulos aquí, quiero ganar la Champions como mis ídolos Messi e Iniesta". pic.twitter.com/mv9UKszcBr— Roger Pros Pereira (@RogerProsP) September 5, 2022

El desequilibrio de Dembélé ha sido vital y se espera que llegue a tono para representar a Francia en el Mundial Qatar 2022.

