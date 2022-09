Mike Pence estaba enojado durante el asalto al Capitolio, revela en su libro

El exvicepresidente, Mike Pence, reveló qué sintió cuando se registró el ataque al Capitolio mientras presidía una sesión conjunta para certificar los resultados de las elecciones de 2020.

“No tenía miedo, pero yo estaba enojado”, revela Pence en sus memorias “So Help Me God”, que se publicará el 15 de noviembre.

“Estaba enojado por lo que vi, cómo profanó la sede de nuestra democracia y deshonró el patriotismo de millones de nuestros seguidores, que nunca harían tal cosa aquí ni en ningún otro lugar”, relata Pence en la contraportada del libro.

A finales de julio, el ex vicepresidente de Estados Unidos, anunció la publicación de su libro en el cual detalla su paso por la Casa Blanca durante la administración del expresidente Donald Trump, además del rompimiento entre ambos por la derrota electoral en 2020 ante Joe Biden y el asalto al Capitolio incitado por el mandatario el 6 de enero de 2021.

“¡Emocionado de anunciar que So Help Me God estará disponible el 15 de noviembre! ¡Es mi historia de fe y servicio público para el país que tanto amo!”; compartió Pence, a través de Twitte el pasado 26 de julio.

La reseña de la editorial dice que en “So Help Me God”, Pence relata su viaje desde su juventud en Columbus, Indiana, hasta la vicepresidencia de los Estados Unidos.

Sus páginas, señala, también recorren la historia interna de la Administración Trump desde su segundo funcionario de más alto rango y de una fe profunda.

Además, narra la ruptura de la relación entre Trump y el exvicepresidente, por parte del magnate el 6 de enero de 2021, cuando Pence cumplió su juramento a la Constitución”

Pence se alista para una posible carrera presidencial de 2024, puesto que también es deseado por Donald Trump, quien parece estar aferrado en volver a la Casa Blanca.

