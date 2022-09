Piden a Donald Trump que certifique que ya no tiene documentos secretos del gobierno

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes pidió a los Archivos Nacionales (NARA) que busque una certificación por escrito del expresidente Donald Trump de que “ha entregado todos los registros presidenciales o materiales clasificados” que pertenecían a La Casa Blanca, según CNN.

“A la luz de las revelaciones de que los representantes del Sr. Trump engañaron a los investigadores sobre su posesión continua de propiedad del gobierno y que el material encontrado en su club incluía docenas de ‘carpetas vacías’ para material clasificado, me preocupa profundamente que los registros presidenciales confidenciales puedan permanecer fuera de la control y custodia del gobierno de Estados Unidos”, escribió la presidenta del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, la representante Carolyn Maloney, demócrata de Nueva York, en una carta dirigida a la archivista interina de NARA Debra Steidel Wall.

Los Archivos Nacionales también confirmaron a CBS News el martes que habían recibido la carta del Comité de Supervisión, pero se negaron a hacer más comentarios.

El FBI recuperó miles de registros, incluidas docenas que, según el Departamento de Justicia, estaban clasificados como secretos, ultrasecretos y confidenciales, durante una búsqueda aprobada por el tribunal el 8 de agosto en Mar-a-Lago.

El 24 de agosto, el personal de Archivos Nacionales informó al comité que la agencia no está segura de si todos los registros presidenciales están en su poder, según la carta de Maloney.

Como resultado, Maloney no solo le pide a los Archivos Nacionales que busquen de Trump una certificación personal por escrito de que entregó todos los materiales presidenciales y clasificados, sino también que “no ha hecho copias ni reproducciones de dichos materiales, y no ha transferido ningún registro o documentos del gobierno a cualquier partido que no sea NARA o DOJ desde que terminó su mandato”.

La carta señala que el exasesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton, expresó su preocupación de que el expresidente “pudiera haber transferido documentos clasificados a otros clubes, como Bedminster National Golf Club, donde recientemente organizó un torneo de golf profesional patrocinado y al que asistieron ciudadanos extranjeros”. “

El Departamento de Justicia ha hecho referencia a la preocupación por los registros que siguen sin contabilizarse después de que se realizara la investigación en Mar-a-Lago en sus recientes presentaciones judiciales en un tribunal federal de Florida.

La jueza de distrito Aileen Cannon congeló la investigación federal sobre esos registros, en tanto los fiscales y los abogados de Trump discutían sobre el nombre y los deberes de un maestro especial.

En una presentación judicial el lunes, el Departamento de Justicia dijo que estaría de acuerdo con el nombramiento del juez federal de Nueva York, Raymond Dearie, para actuar como maestro especial en el caso. Dearie fue uno de los dos candidatos para el puesto presentados por el equipo legal de Trump. No hay un calendario firme para una decisión de la jueza Cannon sobre el asunto.