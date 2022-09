Jueza ordena que lista detallada de bienes incautados por el FBI en Mar-a-Lago se haga pública

Una lista detallada de los bienes incautados durante el allanamiento del FBI en Mar-a-Lago, fue solicitada por un juez federal para su publicación.



No obstante, se reservó el juicio sobre si designar a una parte externa para revisar los documentos.



En un inicio, los fiscales federales presentaron el martes un recibo de propiedad al tribunal, que se presentó bajo sello.



En una presentación por separado, el Departamento de Justicia le dijo a la corte que estaba preparado para entregar el recibo al público dadas las “circunstancias extraordinarias” del caso y entregárselo “inmediatamente” a Donald Trump.



El equipo legal del expresidente comentó desde un inicio que no se negaban a dar a conocer el inventario detallado.



El recibo de propiedad permaneció sellado hasta el jueves por la tarde.



El Departamento de Justicia había acordado publicar una versión más generalizada de la lista, junto con la orden de arresto utilizada para justificar el registro en la lujosa residencia ubicada en Palm Beach.



Dicho inventario dio a conocer que el FBI confiscó 11 conjuntos de documentos con material marcado como clasificado, incluidos cuatro conjuntos que contenían documentos marcados como “ultrasecreto”.



Aileen Cannon, la jueza federal de distrito, que se encarga de supervisar la demanda de Trump tras la redada, ordenó el jueves la publicación del inventario detallado.



En la audiencia comparecieron abogados del Departamento de Justicia y miembros del equipo legal de Trump para discutir si el juez debería nombrar a un “maestro especial” para revisar los documentos incautados por el FBI en Mar-a-Lago.



La jueza no emitió una decisión sobre el maestro especial del banco, pero dijo que emitirá una orden por escrito “a su debido tiempo”.



Donald Trump ha reiterado públicamente que desclasificó gran parte del material incautado, no obstante, Jay Bratt, el principal funcionario de contrainteligencia del Departamento de Justicia, dijo que eso no influyó en las violaciones investiga la agencia.