Rapero PnB Rock es acribillado a tiros durante presunto asalto en un restaurante del sur de Los Ángeles

El rapero PnB Rock fue acribillado a tiros durante un presunto asalto la tarde de este lunes en el restaurante Roscoe’s Chicken & Waffles en el sur de Los Ángeles.

El tiroteo fue reportado a la 1:23 p.m. en el restaurante localizado en la cuadra 100 de Manchester Avenue.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), los disparos aparentemente se cometieron durante un robo.

El rapero se encontraba sentado en el interior del restaurante acompañado de su novia, quien ya había publicado una foto de su comida y compartido su ubicación en Instagram.

“La víctima, junto con una testigo femenina, estaban en el comedor de un restaurante cuando se les acercó al menos un sospechoso, quien sacó un arma de fuego y exigió las pertenencias de la víctima”, dijo la capitana del LAPD Kelly Muñiz.

“Luego, el sospechoso le disparó a la víctima varias veces, se llevó sus pertenencias y posteriormente abandonó el lugar en un automóvil de escape”, agregó la oficial.

La víctima fue trasladada de emergencia a un hospital local, donde fue declarada muerta, dijo Muñiz.

El rapero PnB Rock de 30 años y cuyo nombre original era Rakim Hasheem Allen, era popularmente conocido por sencillos como “Fleek” y “Selfish”, con más de 2.5 millones de seguidores en Instagram. Era originario de Filadelfia, pero tenía su residencia en Los Ángeles.

Algunos de los fans de PnB Rock, que se hicieron presentes en el sitio del tiroteo, sugirieron que pudo haber sido atacado deliberadamente después de que se publicara su ubicación en las redes sociales. Los detectives están investigando si ese es el caso.

Días antes, PnB Rock dijo que los raperos eran objetivos para robos

Apenas una semana y media antes de su muerte en un intento de asalto, el rapero PnB Rock declaró en una entrevista que se habían producido intentos descarados de robos en Los Ángeles.

Durante una entrevista con DJ Akademiks el 2 de septiembre, PnB Rock dijo que los raperos eran vistos como objetivos de asaltos.

El rapero relató una historia sobre un momento en que él, su novia y su hijo estaban en Los Ángeles cuando un grupo de personas los siguió. Dijo en la entrevista que los intentos de robo a raperos se están volviendo comunes, pero que a él no le habían robado.

“Nunca me robaron. Nunca en mi vida. No voy a decir nunca porque no me gusta decir nunca. No soy supersticioso ni nada de eso, pero no me han robado”, expresó.

El cantante mencionó que había sido más cuidadoso desde que mataron a su hermano. Evitaba asistir a lugares como clubes nocturnos o de striptease, por sitios donde sería menos probable que se pusiera en riesgo.

“No me voy a poner en esas situaciones porque sé lo que sucede”, dijo PnB Rock.

Te puede interesar:

· Rapero A$AP Rocky es acusado de agresión con arma de fuego durante un tiroteo en Hollywood en noviembre

· Hombre que suministró pastillas con fentanilo que causó la sobredosis fatal del rapero Mac Miller fue sentenciado a 131 meses en prisión

· Encuentran muerto al rapero J $tash e investigan si primero mató a su pareja