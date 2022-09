Una mujer casi muere por recibir tratamiento antidepresivo cuando realmente tenía un tumor cerebral

Una mujer recibió tratamiento por depresión después de que comenzó a luchar contra síntomas como el cansancio y el mal humor, pero luego tuvo una convulsión que la llevó a hacerse una radiografía y descubrir que tenía un tumor cerebral del tamaño de una naranja.

Se trata de Michelle Francis, de 47 años, quien tenía un meningioma, un tumor benigno que comienza en las membranas del cerebro o la médula espinal.

Alrededor de 371 personas en los EE. UU. son diagnosticadas con meningiomas cada año, y alrededor de 2692 personas tienen la afección, según el Centro de Investigación del Cáncer del Instituto Nacional del Cáncer .

Francis, que vive en el Reino Unido, fue por primera vez a su médico de familia en junio de 2020 sintiéndose cansada y mareada. El médico le dio antibióticos para lo que se pensaba que era una infección de los senos nasales, que no funcionó, le dijo a The Sun.

Unos meses más tarde, Francis desarrolló nuevos síntomas que incluyen: un zumbido en los oídos, visión borrosa y también tenía entumecidos el pie y la mano.

Volvió al médico cuando el zumbido se hizo tan fuerte que no podía dormir. En ese momento tenía “cero energía” y estaba “muy baja”, pasando la mayor parte del tiempo en cama, por lo que el médico le recetó antidepresivos.

“Las cosas estaban tan mal que apenas podía molestarme en cocinar o tomar una ducha”, dijo.

Francis, quien se describió a sí misma como “animada” y “alegre” antes de su enfermedad, dijo que estuvo tan inactiva durante este período que aumentó 35 libras y desarrolló diabetes temporalmente debido al sobrepeso.

Francis tampoco socializó más y comenzó a criticar a su novio y a su madre, lo que dijo que estaba fuera de lugar. “Después me sentía terrible por ser desagradable con ellos, lo que me deprimía aún más y me obligaba a regresar a la cama”, dijo.

Se sometió a una cirugía cerebral de seis horas para extirpar el tumor

En noviembre de 2021, Francis tuvo una convulsión en su casa y un escáner reveló que un tumor cerebral en el lado izquierdo estaba comprimiendo su nervio óptico, que ayuda con la visión.

Apenas en enero, fue cuando se sometió a una cirugía cerebral que duró unas 6 horas para extirpar el tumor. Desde entonces, un control regular sugiere que su tumor está inactivo, sin signos de crecimiento nuevo, pero actualmente no puede conducir y toma medicamentos antiepilépticos.

Por esta razón, Francis está trabajando con la organización benéfica Brain Tumor Research con sede en el Reino Unido para crear conciencia sobre tumores cerebrales y sus síntomas.

Los síntomas de los meningiomas varían según la ubicación del tumor, pero incluyen: cambios en la visión, pérdida de la audición o el olfato, confusión, convulsiones y dolores de cabeza que son peores por la mañana.

