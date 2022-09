Daniella Navarro se muestra con microtanga de hilo tipo taparrabos antes de someterse a un tratamiento

Daniella Navarro ha emocionado a todos sus fans con su reciente visita a una clínica de belleza, donde se sometió a un tratamiento de ultrasonido para tonificar su abdomen. Minutos antes se mostró en un video usando una microtanga de hilos, y dijo: “Miren, yo se los pongo en tiempo real. Qué panza tengo, y sin filtro, para que vean”.

Posteriormente, y de muy buen humor, la actriz se dejó ver recostada durante la sesión: “Me están haciendo un ultrasonido para la fibrosis, porque tenemos un mes para rescatar mi abdomen”. Al final mostró orgullosa los resultados: “Miren, les voy a enseñar, esta no es fibrosis, es flacidez. Todo mundo me ha dicho que me haga una pequeña dermo hacia abajo o hacia arriba, invertida, pero no quiero más anestesia, así que voy a hacer lo posible con alimentación y mi masajito”.

Lo cierto es que en todo este tiempo Daniella ha lucido una figura espectacular; ella acude con frecuencia al gimnasio, y en otros clips aparece haciendo una rutina para tonificar sus piernas y glúteos, usando un ceñido enterizo negro y recibiendo instrucciones de su entrenador.

