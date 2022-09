Encuentran rara serpiente de Florida muerta tras intentar tragar un ciempiés gigante

La serpiente coronada de roca (Tantilla oolitica) es la serpiente más rara de Norteamérica, y los científicos no habían visto ninguna en estado salvaje desde hacía más de cuatro años. Y no es de extrañar: esta pequeña serpiente no solo pasa la mayor parte de su vida bajo tierra, escondiéndose en grietas o excavando bajo las rocas, sino que solo se conoce la existencia de unos 26 individuos.

Ahora, ha vuelto a aparecer. Sin embargo, desgraciadamente, la escurridiza serpiente fue encontrada sin vida después de ahogarse aparentemente con un ciempiés gigante, una espantosa escena de muerte.

A fatal duel between a very rare snake and a giant centipede fascinated nature fans and scientists alike. 🐍 Tantilla oolitica once thrived in pine rocklands that spread from Central FL south to the Keys but now many fear it's on the verge of extinction.https://t.co/o1LRESvfdE pic.twitter.com/cDPLKpC05p

— Florida Museum (@FloridaMuseum) September 7, 2022