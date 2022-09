Colocan narcomantas para denunciar a sargento del Ejército en Michoacán

Al menos cinco mantas fueron localizadas en distintos puntos del municipio de Apatzingán, Michoacán, en las que se acusa de presunta corrupción a un elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Al respecto, las autoridades municipales fueron alertadas sobre estos mensajes colocados en un puente cercano a una escuela primaria, así como en inmediaciones de dos monumentos, en un parque y en una glorieta.

Dichas mantas acusan a un sargento de la región militar 43 de tener nexos con el crimen organizado, por lo que piden a altos mandos del Ejército Mexicano investigar estos vínculos.

#Apatzingán #Michoacán



📸



Le dejan lonas al Sargento Erison Natanael Flores Bautista de la zona 43 pic.twitter.com/MgqlGNrjoM — LaMasakr3 (@Calvarie_Locus) September 14, 2022

Cabe señalar que los mensajes incluían la foto del sargento, aunque no estaban firmadas por algún grupo en particular, por lo que fuentes de inteligencia no descartan que los señalamientos sean una reacción por parte de células delictivas, ante los constantes operativos de las fuerzas castrenses en la región de la Tierra Caliente.

De inmediato, personal de Seguridad Pública se movilizó a los distintos puntos para retirar las lonas, y posteriormente las pusieron a disposición de las instancias competentes.

Este hallazgo se dio un día después de la captura de un sujeto identificado como Sierra 3 en el municipio de Marcos Castellanos, Michoacán. El detenido era líder del grupo criminal Pájaros Sierra, y se le acusa de ser el presunto responsable del ataque a los asistentes a un velorio ocurrido a principio de año.

