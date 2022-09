Detalles tras la famosa escena de la “falda” de Marilyn Monroe

La famosa foto de Marilyn Monroe, riéndose mientras su falda estalla por la explosión de un conducto de ventilación del metro, es filmada el 15 de septiembre de 1954 durante el rodaje de The Seven Year Itch. La escena enfureció a su esposo, Joe DiMaggio, quien sintió que era exhibicionista, y la pareja se divorció poco después.

Monroe, nacida como Norma Jean Mortensen y también conocida como Norma Jean Baker, tuvo una infancia trágica. Su madre, cortadora de negativos en varios estudios de cine, era mentalmente inestable e institucionalizada cuando Norma Jean tenía cinco años. Posteriormente, la niña vivió en una serie de hogares de acogida, donde sufrió abandono y abuso, y luego vivió en un orfanato.

A los 16 años, dejó la escuela secundaria y se casó con un trabajador de una planta de aviones de 21 años llamado Joe Dougherty.

En 1944, su esposo fue enviado al extranjero con el ejército y Monroe trabajó como rociadora de pintura en una planta de defensa. Un fotógrafo la vio allí y pronto se convirtió en una popular chica pin-up. Comenzó a trabajar como modelo y se divorció de su esposo dos años después.

En 1946, 20th Century Fox la contrató por $ 125 a la semana, pero la dejó después de una película, de la que se cortaron sus escenas. Columbia la contrató, pero también la dejó después de una película. Desempleada, posó desnuda para un calendario por $50; el calendario vendió un millón de copias y recaudó 750.000 dólares.

Monroe interpretó una serie de pequeños papeles en películas hasta 1950, cuando Fox la contrató nuevamente. Esta vez, la promocionaron como una estrella y comenzaron a darle papeles principales a principios de la década de 1950.

En 1953, actuó con Jane Russell en Gentlemen Prefer Blondes, interpretando a la cazadora de fortunas Lorelei Lee. Su tremendo atractivo sexual y sus gestos de niña pequeña la hicieron enormemente popular.

Después de divorciarse de la leyenda del béisbol Joe DiMaggio, Monroe buscó papeles más serios y anunció que fundaría su propio estudio. Comenzó a estudiar actuación con el famoso Lee Strasberg en el Actors Studio de Nueva York.

Dio una actuación cómica impresionante en Bus Stop en 1955. Al año siguiente, se casó con el dramaturgo intelectual Arthur Miller. Apareció en el éxito Some Like It Hot en 1959.

Monroe hizo su última película en 1961, The Misfits, que Miller escribió especialmente para ella. Se divorció de él una semana antes del estreno de la película. Intentó una película más, Something’s Got to Give, pero fue despedida por sus frecuentes enfermedades y ausencias del set, que muchos creían que estaban relacionadas con la adicción a las drogas.

En agosto de 1962, murió por una sobredosis de somníferos, su muerte fue descartada como un posible suicidio.

Desde su muerte, su popularidad y mística han perdurado, con numerosas biografías publicadas después de su muerte. Su ex esposo Joe DiMaggio continuó enviándole flores a su tumba todas las semanas por el resto de su vida.

