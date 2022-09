Líderes venezolanos denuncian a DeSantis por enviar a 50 inmigrantes de Florida a Martha’s Vineyard: “No son peones políticos”

Líderes venezolanos y otros defensores de la inmigración se reunieron en Doral para denunciar el “desprecio por la vida humana” después de saber que DeSantis envió dos vuelos llenos de inmigrantes de varios países, en su mayoría venezolanos, desde Florida a Martha’s Vineyard.



“Ayer nos quedamos atónitos cuando nos enteramos, junto con todo el mundo, de que la administración DeSantis-Nuñez ha enviado a los migrantes venezolanos a Martha’s Vineyard, donde no tienen ningún sistema de apoyo en un cruel juego político mientras pone el ojo en la Casa Blanca”, se puede leer en el comunicado.



Los dirigentes venezolanos lamentaron que el gobernador de Florida haya enviado a hombres, mujeres y niños pequeños a un lugar desconocido sin previo aviso a las autoridades locales, pero sí “tuvo tiempo de alertar a Fox News”.



Adelys Ferro, directora del Caucus Venezolano-Americano, pidió no usar a los venezolanos como utilería: “Los inmigrantes están en el corazón de Florida. Uno de cada cinco floridanos es un inmigrante. Dejen de usar a los venezolanos como utilería para sus juegos políticos. No puedes despotricar contra Nicolás Maduro y luego despreciar a los inmigrantes venezolanos cuando buscan refugio en tu estado”.



María Corina Vegas, Directora Estatal Adjunta de Florida para la Coalición de Inmigración de Negocios Americanos lamentó que justo el primer día del Mes de la herencia Hispana se esté hablando de cómo DeSantis envió dos aviones llenos de inmigrantes a Martha’s Vineyard.



María Bilbao, del Comité de Servicio de Amigos Americanos no dudó en llamar al gobernador de Florida “hipócrita” por denunciar el régimen de Maduro y sacar del estado a 50 inmigrantes a una ciudad desconocida.



“Soy una madre que huyó de una narcodictadura. A la administración DeSantis-Núñez le gusta decir que protegen a los niños, pero ¿cómo llaman a este trato cruel?”, acotó la activista venezolana de la Coalición de Inmigrantes de Florida, Yaneth Galvis.

