Republicano acusa a DeSantis de politizar con los inmigrantes: “Es absolutamente repugnante”

Después de que la oficina del gobernador de Florida, Robert DeSantis, se atribuyó el envío de dos aviones llenos de inmigrantes a Martha’s Vineyard, el candidato republicano para el Distrito Congresional 14 de Florida, James Judge, criticó tanto a los demócratas como a los republicanos.



“Usar seres humanos que huyen del socialismo, incluidas mujeres y niños, para obtener ganancias políticas es absolutamente repugnante y lo más alejado que puedo imaginar de ser como Cristo”, expresó este Judge en un comunicado de prensa.



“Para alguien que habla de ponerse toda la armadura de Dios, creo que nuestro gobernador se equivocó tremendamente”, sentenció.



El candidato considera que a la mayoría de los legisladores de los dos partidos no les importa arreglar los problemas de inmigración en absoluto y solo buscan ganar puntos políticos y titulares para recaudar más dinero.



“Los demócratas como Kathy Castor demonizan a los agentes del orden público por hacer realmente su trabajo y hacer cumplir la ley, mientras patrocinan activamente legislación para dificultar su trabajo y quitarles los fondos que tanto necesitan”, indicó Judge.



“Las políticas de Castor, Pelosi y Biden están dando paso de manera inhumana a inmigrantes que sin darse cuenta apoyan el crimen organizado, los cárteles de la droga y el terrorismo mientras crean una clase de trabajadores serviles”.



“Al mismo tiempo, los republicanos establecidos han adoptado un enfoque terrible al catalogar a todos los inmigrantes como criminales, incluidos aquellos que realmente huyen de la opresión, y eso está simplemente mal”, ahondó Judge.



El candidato republicano comentó que politizar a los seres humanos que necesitan ayuda no solo es anticristiano, es antiestadounidense.



“¿Por qué importa esto? Porque, como cristianos, estamos llamados a amar a nuestro prójimo. Y, seas cristiano o no, creo que es evidente que ambos partidos políticos están fallando significativamente a nuestros ciudadanos y vecinos. Se han vuelto divisivos hasta el punto del odio, y estamos en un lugar realmente feo en la historia de Estados Unidos. Creo que nuestra sociedad necesita volver a revisar la brújula moral y tratar de hacer con los demás lo que nos gustaría que hicieran con nosotros”, reiteró Judge.



“Al final del día, somos estadounidenses y somos mucho mejores de lo que somos actualmente”, puntualizó.

