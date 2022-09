“Mi rival más difícil ha sido Mayweather”: Canelo Álvarez le recuerda a Gennady Golovkin que no ha sido pieza para él y confía en que volverá a derrotarlo

De cara a su pelea contra Gennady Golovkin, Saúl Álvarez volvió a poner el dedo en la llaga y nuevamente provocó al peleador kazajo, esta vez minimizándolo al recordar que el rival más complicado en su carrera no ha sido él, aunque ya lo ha enfrentado en dos ocasiones, sino Floyd Mayweather Jr., uno de los dos únicos pugilistas que lo ha derrotado.

Pese a esto, lo que sí reconoció del kazajo el Canelo Álvarez fue su fuerza y que con él ha tenido su rivalidad más grande, puesto que es el primero al que enfrentará por tercera ocasión, luego de empatar en su primer choque y de obtener una polémica victoria en el segundo.

“La rivalidad (GGG), sí es la más importante de mi carrera; el rival más difícil no, el más difícil ha sido Mayweather, es un peleador más complicado, creo que sin duda ha sido el más difícil, pero Golovkin uno de los más fuertes que me ha tocado en mi carrera, sí, también”, manifestó en entrevista para CNN en español.

Conferencia de prensa🎙🇲🇽



Nada es fácil en esta vida y yo vine a lograr lo complicado. Ya solo 3 días más para #CaneloGGG3 👊🏻 pic.twitter.com/qinspESMTv — Canelo Alvarez (@Canelo) September 15, 2022

El campeón unificado del peso supermediano también agregó que será un combate muy especial, puesto que ambos se conocen bien, aunque él asegura que, precisamente eso, le ayudará para derrotarlo una vez más.

“Ya nos conocemos, tanto él me conoce a mí, como yo lo conozco a él, entonces sabemos cómo hay que pelearle y sabemos cómo hay que ganarle”, concluyó.

El esperado cierre de la trilogía será este sábado 12 de septiembre en la Arena T-Mobile de Las Vegas, en una pelea pactada a 12 rounds en la que estarán en juego los títulos mundiales del CMB, OMB, AMB y FIB del mexicano. Two of the best to ever do it 👑#CaneloGGG3 pic.twitter.com/Gty1vg6hku— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) September 15, 2022

También puede interesarte: