Natalia Alcocer denuncia que ella y sus hijas se quedaron sin casa tras ser echadas por su ex

La actriz Natalia Alcocer, quien recientemente formó parte de ‘La Casa de los Famosos 2’, realizó fuertes declaraciones en contra de Juan José Chimal, su expareja, a quien responsabiliza si algo le llega a pasar a ella o a las dos hijas que tienen en común.

La relación entre ambos no terminó de la mejor manera, a tal grado de que la también influencer denunció que su ex la echó de la casa que compartía con sus pequeñas hijas, por lo que tuvo que buscar donde dormir.

“Les quitó la casa, nos sacó del departamento, nos desalojaron, nos quitó nuestros muebles, sacó a las niñas de la escuela”, acusó Natalia entre lágrimas.

Natalia vivía con sus hijas en un muy lindo apartamento en Ciudad de México, pero tras las acciones de su expareja tuvo que buscar un nuevo sitio donde vivir y donde pudiera rehacer su vida con sus tiernas hijas.

¿Cómo es el apartamento del que habría sido echada Natalia Alcocer?

Cocina

Su cocina, la cual nos mostró cuando horneó unas exquisitas galletas navideñas, está equipada con alacenas de color café, con electrodomésticos de acero inoxidable y con una barra, llena de flores amarillas, que utiliza para preparar sus alimentos.

Sala

Su sala, donde solía poner su árbol de Navidad, está conformada por sofás de tono blanco y verde, por una mesa de centro, así como por una alfombra con rombos blancos y negros. View this post on Instagram A post shared by Natalia Alcocer Camelo (@nataliaalcoceroficial)

Clóset

Como buena mujer, Natalia es un amante de la ropa, de los zapatos, de las bolsas y de los sombreros, lo cual queda demostrado con la amplia colección que tiene en su clóset. View this post on Instagram A post shared by Natalia Alcocer Camelo (@nataliaalcoceroficial)

