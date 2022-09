Video: David Faitelson recuerda, conmovido, el día que casi pierde su casa por falta de dinero

El periodista deportivo David Faitelson, de 53 años y quien trabaja para ESPN, abrió su corazón, como pocas veces, para tener una entrevista íntima con Toño de Valdés, su colega de profesión y uno de los pilares de TUDN.

Durante su conversación, la cual duró casi 75 minutos, Faitelson recordó algunos aspectos de su vida profesional y personal, siendo la anécdota de la casa que casi pierde la que se llevó los reflectores, aunque también habló del recordado altercado que tuvo con Cuauhtémoc Blanco en Veracruz.

De acuerdo a su testimonio, cuando aún trabajaba para Televisión Azteca, estuvo a nada de perder la residencia que estaba construyendo con mucho esfuerzo y sacrificio en la zona del Ajusco, al sur de Ciudad de México, pues no contaba con la solvencia económica para liquidar una deuda que había adquirido.

“Dimos el enganche de esa casa en obra negra, eran tres pagos y debíamos 140 mil pesos. Llegué a la redacción, me preguntaron por qué estaba preocupado y respondí: ‘muchachos, nada más tengo 40 mil, no me va a alcanzar para pagar mañana y la penalidad es perderlo todo”, recordó el reconocido y polémico periodista deportivo.

A continuación detalló que Enrique Garay, quien es experto de NFL, le dio un tip un tanto arriesgado para buscar obtener dinero de forma fácil, al decirle que incursionara en las apuestas y que así, si todo salía bien, muy pronto tendría el dinero que le hacía falta.

A pesar del alto nivel de riesgo que conllevan las apuestas, ese día la suerte le sonrió a Faitelson y obtuvo una cuantiosa ganancia que yo ayudó a salir de sus aprietos económicos.

“Salta Garay y me dice: ‘¿Por qué no hacemos un 10 a 1 del futbol americano?’. Comenté ‘¿qué hace falta?’, y se trataba de que concedieran 10 partidos y ‘con lo que ganes vas a sacar para pagar lo de tu casa”, lo que finalmente sucedió.

Es tan emotiva la anécdota, que David Faitelson aseguró que siempre que habla de esa casa y de lo que pudo haber pasado, no puede evitar que se le salgan las lágrimas.

La propiedad aún le pertenece y la tiene actualmente alquilada.

