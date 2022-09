Patricia Janiot rompe el silencio sobre su salida de Univision

Patricia Janiot revela por qué se fue de Univision y a dónde... A una semana de haber sorprendido a todos con su renuncia al final de Noticias Univision, Edición Nocturna, por fin la periodista dio más detalles de su salida.

A través de su cuenta de Instagram, y con un video grabado, Janiot aclaró por qué se terminó su relación con la cadena en la que trabajó los últimos 5 años, luego de renunciar a CNN en Español, para ser la cabeza de las noticias del último noticiero del día.

“Les debía este mensaje de agradecimiento por esas palabras hermosísimas que me han escrito en los últimos días. Mensajes de aliento, de felicitaciones, de agradecimiento, de admiración, de buenos deseo. Los aprecio muchísimo, me han emocionado, me han conmovido, sobre todo en esta etapa tan importante de mi vida”, comenzó diciendo en el video la periodista colombiana.

Como si fuera un auto-entrevista, se preguntó a ella misma, algo que por supuesto quieren saber sus seguidores: “¿Por qué no quería seguir conduciendo el noticiero?”.

“La verdad es que las razones familiares se deben a que mi esposo y mi hijo viven en Atlanta, mi hija vive en Los Ángeles, y yo vivo en Miami. Mi cambio a Univision significó que yo me mudara a Miami y no pude convencer a mi esposo que me acompañara, que se mudara también. Llevábamos 5 años yendo y viniendo entre Miami y Atlanta, esto ya era insostenible, esta relación a distancia, esta relación a distancia era muy difícil“, explicó Janiot.

Y de paso aclaró que cuando se refería a ‘volver a casa’, no se trataba de regresar a su país de nacimiento, Colombia, o que tuviera algún proyecto allí.

Sobre su futuro labora, también reconfirmó su deseo de no volver al formato de noticiero diciendo lo siguiente: “La verdad es que quiero hacer una pausa para poder desarrollar algunos proyectos personales en los que he venido trabajando y espero hacerlo en las próximas semanas, en los próximos meses y poder anunciarlos por esta vía”, confirmó.

Recordemos que la semana pasada Patricia Janoit nos sorprendió anunciando que luego de casi 5 años al frente del noticiero de la última edición, se despedía.

“Diferentes razones personales, pero sobre todo familiares, me dieron mayor certeza de hacer esta pausa en el camino, y esa decisión coincidió con los planes de la compañía que me acogió durante todo este tiempo… Me despido con la ilusión de poderlos reencontrar en otro proyecto y en otra ruta, y con el agradecimiento de haber compartido unas cuantas jornadas con un equipo de primera“, dijo en parte de su discurso de despedida.

Janiot llegó a Univision después de haber renunciado a CNN en Español, compañía en la que estuvo 26 años. En aquel momento, fue contratada por Daniel Coronell, quien era el presidente de noticias, antes de que fuera separado con la llegada de UnivisionTelevisa.

Y a la hora de despedirse, esto fue lo que dijo la compañía:

“Estamos agradecidos por las contribuciones, la experiencia y los análisis que Patricia Janiot aportó a nuestra división de noticias; admiramos y valoramos su trabajo para mantener a las comunidades hispanas empoderadas e informadas durante su tiempo en Univision Noticias. En nombre de TelevisaUnivision, le deseamos a Patricia Janiot lo mejor en sus futuros emprendimientos“.

Por lo pronto, ya sabemos que se mudará a Atlanta, con su esposo y su hijo y que luego de un receso, la veremos de nuevo pero en un proyecto personal.

