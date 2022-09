“Nada de drogas o películas de superhéroes”: El consejo que Leonardo DiCaprio le dio a Timothée Chalamet para una carrera exitosa

Timothée Chalamet se mantiene pisando firme en su camino hacia la cima de Hollywood, y uno de sus más recientes logros fue su entrevista exclusiva para British Vogue, convirtiéndose en el primer hombre en aparecer en la portada de la revista en solitario.

Durante su charla con el famoso medio, el joven de 26 años se sinceró sobre varios aspectos de su vida, incluyendo el consejo que le dio DiCaprio para tener una trayectoria exitosa.

Timothée Chalamet, quien obtuvo reconocimiento mundial gracias a la cinta ‘Call me by your name’, reveló que el protagonista de ‘Titanic’ fue directo, pero contundente con sus recomendaciones.

“Nada de drogas duras ni películas de superhéroes“, fueron las palabras exactas que Leonardo DiCaprio le dijo al joven actor.

Y todo parece indicar que Chalamet sigue los consejos del ganador del Oscar al pie de la letra, pues actualmente se encuentra en la etapa de promoción de su nuevo proyecto, la cinta ‘Bones and All’. Se trata de su segunda producción al lado de Luca Guadagnino, director de Call Me By Your Name.

Cabe recalcar que esta historia, protagonizada por Timothée Chalamet y Taylor Russell, muestra la travesía de dos amantes caníbales que emprenden un viaje por carretera en la década de 1980 en Estados Unidos.

Durante su primera proyección en el Festival de Cine de Venecia este mes, recibió una ovación de pie de ocho minutos, lo que demuestra que el joven se encuentra en vías de convertirse en uno de los actores más reconocidos de su generación.

