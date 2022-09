Rosalía se convierte en la imagen de la fragancia “La vie est belle” de Lancome

El éxito de Rosalía a nivel mundial es innegable, y ahora en las redes sociales se han dado a conocer las imágenes en las que ella aparece como imagen de la fragancia La vie est belle (La vida es bella) de Lancome, algo que ha emocionado a sus millones de fans.

En un comunicado la marca elogió a la cantante española, remarcando su presencia como la ideal para la promoción de este perfume: “Rosalía lo hace diferente. No es alguien que se apega al molde, su marca como artista es completamente única por su entusiasmo, espíritu, estilo y profundo amor por su cultura. Rosalía está construyendo su propia vida única, y de hecho es bella”.

En su cuenta de Instagram Rosalía escribió un mensaje que refleja su alegría por esta campaña, que coincide en su lanzamiento con el inicio de sus conciertos por Estados Unidos, dentro de su gira mundial Motomami: “🌸🌸🌸🌸Estoy tan emocionada de hacer equipo con Lancome para su icónica fragancia La Vie Est Belle“. View this post on Instagram A post shared by LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

