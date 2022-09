Yalitza Aparicio aparece en su primera película de terror con ‘Presencia’

Yalizta Aparicio vuelve a las pantallas de cine con un personaje que ilumina muchos tópicos dentro de la comunidad, como hacer buenas representaciones en el séptimo arte; la actriz nominada al Oscar por Roma escogió en Presencias se trata de un personaje alejado de los estereotipos y así pudo también probar sus habilidades en el género del terror.

“Es increíble ver el proceso que hemos tenido en representación en pantalla, siempre se lo he atribuido a que es un trabajo en equipo, no podría funcionar si solo los actores lo deseamos, eso lo decide el escritor, el director, todos, es increíble que se de este avance, hay una diversidad inmensa en el crew y todos lo celebramos”, dijo Yalitza al medio mexicano MILENIO en una entrevista.

Desde su nominación al Oscar, Aparicio fue la primera mexicana de origen mixteco en aparecer en portadas de revistas de moda y vestir prendas de grandes diseñadores, rompiendo estereotipos de belleza del entretenimiento mexicano. Por esto, la actriz tomó la decisión de hacer activismo para para mostrar a los pueblos originarios y su representación en la pantalla.

“En Presencias, tuve una relación cercana con Josúe Maychi, Norma Pablo y Gerardo Taracena, estábamos felices de interpretar personajes distintos a los que siempre ofrecían, personajes alejados de los estereotipos. Nos tomaron de la mano y nos dieron la oportunidad de alejarnos de los personajes encasillados, es un reto también demostrar que podemos”, dijo la actriz.

Luego de Roma, Yalitza no quiso tomar ciertos proyectos le proponían, estaba lista para volver a grabar y fue Presencias la opción que más le gustó, “es real que nunca dejas de aprender y ha sido maravilloso pasar al terror y enfrentar mis propios miedos, Paulina es muy distinto a lo que hice en Roma y estoy feliz de haber vencido mis temores”, dijo.

De acuerdo al director de la cinta Luis Mandoki, la buena representación de personajes en pantalla es un tópico realmente importante; y aseguró que “cuando estuvimos en ensayos hablando de Paulina, yo le hacía preguntas a Yalitza y ella me decía, ‘sí soy una mujer de pueblo, pero soy una mujer rebelde, porque no estoy casada, no permito que un hombre me quiera imponer’”.

“Y lo es, Paulina es un personaje libre, independiente, por eso tiene su tienda en el pueblo, es un personaje que sale del cliché de la mujer de pueblo, tiene una moto y nada sola en el lago, ella hace lo que le gusta sin que nadie la detenga”, agregó el realizador sobre el personaje de Yalitza Aparicio.

Con esta historia, Luis Mandoki debuta en el cine de terror, después de más de una década sin dirigir, eligió Presencias para volver con todos los cambios que requieren enfrentarse a un nuevo género para él.

“Me interesaba ver qué si funcionaba y qué no, vi muchas películas que me pretendían asustar y por algo no funcionaba, pero me enfoqué en los elementos que sí tenían efecto sobre mí, me di cuenta que el terror funciona en el subconsciente y lo mucho o poco que muestras algo, fue todo un estudio para incursionar en el terror”, explicó Luis Mandoki.

Presencias es parte de la lista de películas que la Academia Mexicana de Artes y Ciencias cinematográficas tiene en vista para enviar como representaición al Oscar. A la par de esta historia, Yalitza se prepara para estrenar Los Espookys, una serie creada por Fred Armisen (SNL) en la que comparte pantalla con Cassandra Ciangherotti y Bernardo Velasco.

