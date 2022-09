Adamari López empezó una polémica por una aparente indirecta que dijo en uno de sus videos

Hace unas semanas, Adamari López causó revuelo al confesar que está abierta a encontrar el amor, después de un año de su separación con Toni Costa: “No digo que estoy cerrada a tener una relación, pero no estoy dispuesta a tener cualquier relación. Tengo una niña por la que velar, ni deseo presentarle a nadie solo por salir y pasármela bien”, dijo para una publicación latina.

Luego de sus declaraciones, la actriz y conductora volvió a generar gran controversia a través de redes sociales, pues publicó un video que dividió opiniones entre los internautas, pues la mayoría aseguró que se trataba de una indirecta hacia su expareja.

En dicha grabación, la actriz utiliza un audio de otra persona que dice: “Te va a dolor mucho cuando sonría, y no sea por ti”, su actuación estuvo llena de simpatía y acompañada del tema ‘Qué mal te fue’ de Natti Natasha

Y aunque en la descripción solo agregó: “Sonriendo siempre”, sus más de 8 millones de seguidores no tardaron en comentar sus sospechas sobre la posible indirecta hacia el padre de su hija.

“Eso suena como indirecta“; “Ya supéralo”; “Qué ardida te escuchas, no digas que no es para Toni”; “Dios mío, niña, ¡Ya déjalo ir!”; “Omg, no lo supera”; “Pasa la página y sé feliz con tu preciosa hija”; “¿Por qué tanto despecho? Olvida, estás bella, cierra es capítulo”, fueron algunos de los comentarios destacados.

Por otro lado, algunos de sus seguidores decidieron destacar lo guapa que luce en el video que consiguió más de 78 mil ‘me gusta’: “Hermosa, te queda divino el vestido”; “El vestido, los ojos, el rostro, el cabello, todo es adecuado”; “Tremenda preciosidad”; “Preciosa, ¡Sencillamente espectacular!”; “Muy hermosa, chaparrita”; “Eres una triunfadora, con un corazón de oro, nunca dejes que te apaguen tu luz”.

Cabe recordar que no es la primera vez que Adamari López realiza una publicación de este tipo, pues hace unas semanas también fue señalada por un video en el que hacía alusión al poliamor, tema que sus seguidores rechazaron al considerar a la presentadora como una persona sumamente religiosa.

