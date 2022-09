Estas señales te dirán si algo anda mal con tu intestino

Un intestino no saludable puede hacer más que causar problemas estomacales y otras enfermedades que son influenciadas por el estado de nuestra microbioma intestinal, es decir, la colección de todos los microbios (bacterias, hongos, virus y protozoos) que viven en nuestro tracto digestivo.

Según la Dra. Jessica Cho, MD y Especialista en Medicina Integrativa de Bienestar en Century City cuando una persona está saludable, su microbioma desintoxica su intestino, aumenta su inmunidad y sintetiza vitaminas y aminoácidos específicos.

La microbiota intestinal de las personas con trastornos del estado de ánimo contrasta significativamente con la de las personas sanas porque secreta neurotransmisores y metabolitos que influir en nuestros niveles naturales de neurotransmisores, lo que afecta el comportamiento y el estado de ánimo.

“La mala salud intestinal se ha relacionado con una gran variedad de trastornos del estado de ánimo, como la ansiedad, la depresión y el trastorno bipolar”, dijo Cho.

Reconocer los signos de un desequilibrio del microbioma es esencial para la salud general. El Dr. Samrat Jankar, gastroenterólogo quirúrgico, gastroenterólogo, cirujano laparoscópico y cirujano colorrectal de Clinic Spots, dice hay varias cosas que puede hacer para ayudar a mantener saludable su microbioma intestinal.

La mala salud digestiva y está vinculada con trastornos psicológicos

El Dr. Jankar comentó a Eat This, Not That! Health que la mala salud intestinal se ha relacionado con una variedad de trastornos del estado de ánimo, como la ansiedad y la depresión.

“Se cree que esto se debe al hecho de que el intestino y el cerebro están conectados a través del nervio vago, que permite la comunicación entre los dos. Además, los microbios intestinales producen neurotransmisores que pueden afectar el estado de ánimo. Por lo tanto, mantener un intestino sano es esencial para una buena salud mental“, aseguró.

Por su parte, la Dra. Cho señala que los problemas de digestión, incluidos el SII, el estreñimiento, la diarrea, la acidez estomacal y la hinchazón, son un signo de un intestino poco saludable.

“Los carbohidratos simples como la glucosa y la lactosa se absorben fácilmente en nuestro propio intestino delgado, pero dependemos de nuestro microbioma intestinal para ayudar a digerir estructuras más complejas. Con un microbioma intestinal que funciona mal, podemos experimentar problemas digestivos”, dijo.

El aumento de peso también es otro indicador, pues la microbioma intestinal influye en los marcadores inflamatorios, lo que contribuye al control del peso.

Finalmente, dentro de sus recomendaciones, el Dr. Jankar aconseja los siguientes aspectos para mantener saludable la microbioma intestinal:

Comer una gran variedad de frutas y verduras frescas.

Evitar los alimentos procesados

Limitar la ingesta de antibióticos”

