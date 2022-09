Hombre perdió su piercing, lo encontró cinco años después en su pulmón tras diagnóstico de neumonía

Una tos llevó a un hombre a acudir al hospital, ya que es un síntoma que puede asociarse con enfermedades como bronquitis, asma, enfermedad, EPOC, entre otros padecimientos respiratorios.

La historia que tiene como protagonista a Joey Lykins, un hombre de 35 años, cuenta que su estado de salud se complicó después de que perdió el piercing metálico que tenía en su nariz.

Y es que el arete que extravió en 2017 apareció en pleno 2022 en ni más ni menos que en uno de sus pulmones, de ahí que comenzó a tener complicaciones para poder respirar con normalidad.

“El médico dijo que había ganado el ‘mejor caso de la noche’. Nunca había oído que esto sucediera antes”, mencionó el sujeto para Kennedy News sobre esta insólita experiencia que lo llevó a ser conocido por todo el mundo.

“Sentí que algo bloqueaba mis vías respiratorias y creí que estaba enfermo”, agregó Lykins, residente de Cincinnati en Ohio, consciente que esperaba lo peor cuando se puso en manos de los especialistas.

El siguiente paso a seguir fue que le practicaran una broncoscopía, con la cual le retiraron el piercing del pulmón. Por fortuna, este no le perforó el órgano, ya que el desenlace pudo ser trágico y no como en esta ocasión que incluso todo se tornó como chistoso.

“Me durmieron y me metieron una cámara por la tráquea con un pequeño sujetador. Agarraron el septum, lo sacaron y me lo devolvieron”, aseveró.

“No sé si podría haber causado daños. El piercing estaba envuelto en tejido cicatrizado, así que no parecía que fuera a ir a ninguna parte. Me alegro de que no me haya perforado el pulmón“, concluyó.

