Julia Fox se olvidó del sostén en casa y presumió sus atributos en un corsé, ¡transparente!

La modelo Julia Fox sigue sorprendiendo al público con sus elecciones de moda, pues no solo deja al descubierto sus interesantes gustos, también muestra sus atributos sin importar el “qué dirán”.

Fue desde plataformas como Instagram y Twitter que se comenzaron a difundir diversas imágenes de la ex de Kanye West mientras desfilaba por las calles de Nueva York durante la Semana de la Moda portando un modelito muy revelador.

Se trató de un vestido inspirado en el misticismo de las sirenas que dejaba poco a la imaginación, pues su corsé de acrílico transparente evidenció su torso desnudo. Para acompañar su look, optó por un peinado que le dio a su cabello la apariencia de salir del mar.

Julia Fox no reparó en las miradas de los transeúntes que giraron su cabeza al verla desfilar por las calles de ‘la ciudad que nunca duerme’.

Sin embargo, esta no es la primera vez durante la semana que la socialité e influencer desató furor entre sus fanáticos. Y es que en su cuenta de Instagram publicó una probadita de la sesión de fotos a la que se sometió y para la que lució un modelito sacado de cuento de hadas.

Hablamos de una pieza de la misma casa de moda que su vestido estilo sirena, Weiran. En esta ocasión se trató de un estilo más recatado, pero igual de impactante que el anterior. Chécalo aquí: View this post on Instagram A post shared by 𝐉𝐔𝐋𝐈𝐀 𝐅𝐎𝐗 (@juliafox)

