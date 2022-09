Trump sabía del apoyo que tenía de los pastores: “Esos malditos cristianos me aman”, revela nuevo libro

El senador republicano Lindsey Graham intentó argumentar su defensa de la conducta del entonces presidente Donald Trump durante su primer juicio político, diciendo que: “Él podría matar a cincuenta personas de nuestro lado y no importaría”.



The Independent obtuvo una copia del libro “The Divider: Trump in the White House 2017-2021”, en el que el político hizo dicha revelación a los autores Peter Baker y Susan Glasser.



Los escritores se reunieron con Graham afuera de Washington D.C. menos de 48 horas después de que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anunciara una investigación de juicio político contra el expresidente respecto a si había extorsionado al presidente de Ucrania en una llamada telefónica de julio de 2019.



En esa charla, Graham presumió de su acceso al exmandatario y le contó a Baker y Glasser sobre las presunciones de Trump con respecto a su cercanía con los pastores evangélicos que se habían reunido con él el día anterior. Dijo que Trump le había dicho: “Esos malditos cristianos me aman”.



El senador ya había declarado que sería “loco” que los demócratas acusaran al expresidente por la controversia de Ucrania, pero les dijo que no ignoraba lo que había hecho Trump.



“Es un hijo de pu** mentiroso”, expresó Graham, y añadió que Trump también era “muy divertido para pasar el rato”.



Además, Graham justificó su defensa del entonces presidente señalando que era el líder del Partido Republicano.



“Él podría matar a cincuenta personas de nuestro lado y no importaría”, expresó.



Durante la llamada entre Donald Trump y Volodimir Zelensky de 2019, se alega que el presidente estadounidense presionó a su homólogo en Ucrania para que investigase a Joe Biden.



Según la acusación, para presionarle se habló de los US$250 millones que el Congreso de EE.UU. había aprobado destinar a Ucrania y cuyo envío fue retrasado hasta mediados de septiembre.



Críticos señalaron que la estrategia de Trump al presionar a Zelensky para que investigara las actividades de Hunter Biden era dañar su reputación y la de su padre, Joe Biden, su entonces oponente político.



El libro “The Divider: Trump in the White House 2017-2021” se lanzará el 20 de septiembre.

