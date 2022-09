Melania se lanzó contra Trump: “Estás arruinado esto”, revela nuevo libro

A más de un año de que Donald Trump dejó la Casa Blanca ha salido a la luz nueva información sobre detalles internos de su presidencia, así como de la gente que estaba en desacuerdo con las decisiones que tomaba, como, por ejemplo, su esposa Melania Trump.



De acuerdo con el libro “The Divider: Trump in the White House, 2017-2021”, de Peter Baker y Susan Glasser, la ex primera dama de los Estados Unidos no siempre estaba de acuerdo con la toma de decisiones de su esposo.



Incluso, la exmodelo se mostró en más de una ocasión preocupada, incluso molesta con Donald Trump por tomar a la ligera ciertos problemas, como lo fue el COVID-19.



Melania estaba desconcertada por el enfoque que Trump le dio a la pandemia por coronavirus que recién empezaba, incluso, tuvo que pedirle ayuda al gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, para que hablara con su esposo y le pidiera que se tomara con más seriedad los contagios por COVID-19.



“Estás arruinando esto. Esto es serio, va a ser muy malo y debes tomarlo más en serio de lo que lo estás tomando”, dijo Melania a Trump según el libro de Peter Baker y Susan Glasser.



Según los informes, Trump no tomó con seriedad la petición de Melania e incluso le pidió que no tomara tan enserio el contagio y que se olvidara de ello.

En las memorias de Peter Baker y Susan Glasser se revela que el senador Lindsey Graham (RS.C.) llamó a su amigo Donald Trump “una madre mentirosa****er” pero “muy divertido para pasar el rato”, según ” The Divider “.



El libro que revela detalles como el de Melania, así como del turbulento mandato de Trump saldrá a la venta el próximo 20 de septiembre y se espera una venta alta de ejemplares, ya que promete ser un verdadero drama de la vida real.



