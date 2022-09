Hillary Clinton y la pregunta que le haría a Melania Trump tras la redada del FBI a Mar-a-Lago

Hillary Clinton se sinceró sobre algunas preguntas que les haría a diferentes personajes, entre ellos la exprimera dama, Melania Trump, y el juez de la Corte Suprema de EE.UU., Clarence Thomas.

Clinton acudió al programa de entrevistas de Bravo de Andy Cohen “Watch What Happens Live” con su hija Chelsea Clinton para promocionar su propio programa de televisión, “Gutsy”.

De acuerdo con The Daily Beast, durante su participación en el programa de Cohen, la exsecretaria de Estado dijo que a menudo piensa en cuán correctamente había predicho cómo Donald Trump se desempeñaría durante su presidencia.

“Honestamente, se me pasa por la cabeza”, indicó. “Pero no me brinda ningún tipo de consuelo. Estoy tan triste, estoy tan angustiada que todo lo que pasó durante el tiempo que estuvo allí, y luego su negativa a aceptar la elección, e incitar a la violencia, es desgarrador. Espero que la gente (de cualquier partido) simplemente diga: ‘¡No, basta! No vamos a permitir que siga existiendo ese tipo de división y perturbación en nuestro país’. Es muy importante detenerlo”, añadió.

Además, Hillary Clinton reveló qué le preguntaría a Melania Trump tras el allanamiento realizado por el FBI en Mar-A-Lago en busca de materiales clasificados.

“¿Cómo va tu verano?” dijo la también exprimera dama.

Además, la exsecretaria de Estado abogó por leyes que codifiquen los derechos al aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo, y comentó que recientemente está abierta a los límites de mandato para los jueces de la Corte Suprema.

También les dijo a los televidentes que tenía una pregunta para el juez de la Corte Suprema, Clarence Thomas, quien votó para revocar Roe vs. Wade.

“¿No quieres retirarte?”, fue la pregunta lanzada por Hillary.

Finalmente, Clinton también tiene una pregunta para Mark Zuckerber, el director ejecutivo de Meta: “¿Dejas que tus hijos entren en Facebook?”.

