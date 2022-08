Melania Trump está molesta por allanamiento del FBI en Mar-a-Lago

Melania Trump, quien se ha mantenido en silencio sobre el allanamiento a Mar-a-Lago por parte del FBI, sí se “enfadó” cuando supo que el FBI hurgó su ropa interior, así como artículos personales, así lo indicó un informante a CNN.



Fueron tres informantes los que revelaron a la cadena antes mencionada que la esposa de Donald Trump no se siente demasiado provocada como para hacer una declaración pública sobre la búsqueda o lo que resultó como lo hizo en su momento el exmandatario de los Estados Unidos.



“Acabo de enterarme de que los agentes revisaron los armarios de la ex primera dama y hurgaron en su ropa y artículos personales. Sorprendentemente dejó el área en un desorden relativo, ¡guau!”, dijo Donald Trump a través de su red social Truth Social.



Los informantes, quienes prefirieron guardar su nombre en el anonimato, indicaron que si bien ella estaba enfadada: “A ella le importaba, pero no como a él (Donald Trump)”.



Y aunque Melania Trump se encuentra molesta por lo acontecido, una de las fuentes acotó: “Ella es reservada y protege a su hijo y su hogar”.



La orden por su parte indicaba sobre las habitaciones y áreas que los agentes del FBI podían registrar e incluía cualquier espacio que frecuentara Donald Trump, según indicó gente familiarizada a la orden.



Se sabe que los agentes revisaron su colección de ropa, así como de zapatos y bolsos curadas, pese a ello, uno de los informantes indicó: “¿Por qué ella diría algo? Su pensamiento es, si está callada, simplemente desaparecerá”.



Pese a su molestia, Melania Trump prefiere enfocarse en su negocio que “USA Memorabilia” para promover NFT.

