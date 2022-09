Agentes del FBI hurgaron la ropa interior de Melania Trump durante redada en Mar-a-Lago

La ex primera dama de los Estados Unidos, Melania Trump, se sintió violada después de que los agentes del FBI hurgaron entre sus pertenencias más privadas mientras ejecutaban una orden de allanamiento en Mar-a-Lago de Donald Trump el pasado 8 de agosto.



De acuerdo con unos amigos de la también empresaria, quienes prefirieron guardar su nombre en el anonimato, revelaron a The Times of London y Radar Online, que a Melania no le cayó en gracia que los agentes del FBI buscaran documentos clasificados entre sus pertenencias.



A decir de los informantes, Melania se sintió violada de que los agentes registraran su armario durante la redada.



“A Melania no le gusta la idea de que extraños saquen sus cosas, ¿quién sabe quién tocó su ropa interior durante la redada? Nunca más se sentirá cómoda usándola”, dijo una amiga a The Times.



Según Radar Online, otro amigo de Melania notó que la ex primera dama tiene fobia a los gérmenes, por lo que la redada le hace sentir muy incómoda: “Odia que la gente la toque y ciertamente no quiere ponerse ropa interior que los agentes del FBI han tenido en sus manos”.



“Es su dormitorio. Incluso su esposo no puede entrar a su dormitorio”, dijo otra fuente. “Incluso si usara guantes, todavía son extraños revisando los cajones de su ropa interior”.



La misma fuente indicó que esa fue la razón por la que al día siguiente de la redada a Mar-a-Lago se vio a Melania Trump de compras: “Ella ya compró ropa interior nueva y tiró todo lo que estaba contaminado”.



Hasta el momento Melania Trump no se ha manifestado respecto a la redada, sin embargo, un amigo reveló a CNN que a ella sí le incomodó que los agentes del FBI revisaran sus cosas personales.



Pero quien sí se manifestó de inmediato fue Donald Trump. El empresario lamentó a través de sus redes sociales la búsqueda del FBI en las pertenencias personales de su esposa.

