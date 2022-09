¡Una locura! La argentina Soledad Jaimes, anotó la brutal cifra de 10 goles en la escandalosa goleada del Flamengo 34-0 sobre Río San Pablo

Una verdadera salvajada futbolística se vivió este sábado en el Campeonato Carioca Femenino cuando las representantes del Flamengo masacraron a sus rivales de Río San Pablo por un marcador de 34 goles a cero. Un marcador que sin lugar a dudas solo se da cada cierto tiempo y en el que la 9 de la Selección Argentina, Soledad Jaimes se destacó con una actuación que dificilmente olvide.

Evidentemente este marcador ha sido el más abultado de lo que va de campeonato en Brasil. Las chicas del Mengão no tuvieron compasión con sus similares de Río San Pablo que salieron con la cabeza abajo luego de ver vulnerada su portería en más de tres decenas de ocasiones. A pesar del resultado las jugadoras del Flamengo mostraron respeto por su rival al finalizar el encuentro.

Fim de jogo na Gávea!



Com dez gols de Sole Jaimes, o Mengão vence o Rio São Paulo por 34 a 0 e segue invicto no Campeonato Carioca Feminino!



O próximo compromisso das #MeninasDaGávea será na semana que vem, diante da Cabofriense.

Los 10 goles de Soledad Jaimes

Según reportó el portal web La Voz, la delantera de la Selección Argentina, Soledad Jaimes, brilló en el encuentro del Flamengo con la descomunal cifra de 10 goles, una estadística muy complicada de lograr en tan solo un partido.

El resto de las anotaciones se distribuyeron de la siguiente manera: Monalisa, Jucinara, Kika Brandino, Pimenta hicieron cinco goles cada una. Por otro lado, Cris y Duda anotaron cuatro cada uno. Leidiane anotó tres. Estela hizo dos goles más para la cuenta. La pizarra la cerraron Gisseli, Duda Rodrigues y Rayanne anotando un gol cada una.

El ánimo de Soledad Jaimes a sus rivales

Soledad Jaimes mostró su mayor respeto por sus contrincantes al finalizar el partido y tuvo unas palabras motivadoras para las chicas de Río San Pablo. "Sé que para ellas es difícil jugar contra un equipo de primera división. Hablé durante el partido, sé de la impotencia que te da no poder hacer nada más. Pero les dije que lo tomen como un horizonte, pensando que en el futuro las cosas pueden cambiar y ellas estar en este lugar", señaló la argentina. Artilheira na goleada sobre o Rio São Paulo com dez gols marcados, Sole Jaimes concedeu entrevista à FlaTV e incentivou as atletas do time adversário a não desistirem do futebol feminino. O depoimento da argentina foi sincero e espetacular.



Você é REFERÊNCIA, Sole!

