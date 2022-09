“Es terrible”: DT de Chivas arremete contra el arbitraje en el Clásico de Clásicos por “atajada” de Memo Ochoa y expulsión de Fernando Beltrán

Ricardo Cadena, DT de Chivas, no pudo evitar mostrar su inconformidad respecto al arbitraje en el Clásico de Clásicos de la Liga MX y calificó de “terrible” el trabajo de los silbantes mexicanos actualmente, incluyendo lo hecho por Andonaí Escobedo, el central designado en el partido más famoso del fútbol azteca.

La molestia del estratega del Rebaño Sagrado se debió principalmente a dos jugadas que cambiaron el rumbo del partido y que, de acuerdo con su sentir, los perjudicaron en el 2-1 que les propinó América en el Estadio Azteca.

Las jugadas en cuestión son una atajada de Memo Ochoa, guardameta azulcrema, quien, en su opinión, detuvo el balón cuando ya había rebasado la línea de meta, por lo que debió ser un gol de Flores a favor de los rojiblancos, lo que les hubiera dado el empate en el partido.

La otra fue la expulsión del “Nene” Beltrán, quien se llevó la tarjeta roja en una decisión que el DT consideró “exagerada”.

“Es difícil para mí dar un punto de vista, una opinión, porque me encontraba en dirección a buscar al árbitro al término del partido. Me sorprende la expulsión de Fernando Beltrán, porque no es un tipo que encare, se me hace exagerado”, manifestó el entrenador rojiblanco en conferencia de prensa al término del partido.

“El arbitraje nuevamente… hay una imagen muy clara (el disparo de Flores a la portería de Ochoa) en redes que ustedes pueden juzgar. Del arbitraje no hablo, pero hoy en día es terrible”, complementó.

#Video 🎥 "Del arbitraje no hablo, pero hoy en día es terrible", dijo Ricardo Cadena, técnico de Chivas 🐐🗣️ pic.twitter.com/6Dd00MiBgT — Universal Deportes (@UnivDeportes) September 18, 2022

De acuerdo con lo dicho por Cadena, estas decisiones influyeron en la derrota de Chivas, una muy dolorosa, ya que fue ante el acérrimo rival y, sobre todo, les complicó el pase directo a la Liguilla que buscaban, enviándolos a zona de repechaje.

Chivas también cuestiona el arbitraje en redes sociales

El propio club también manifestó su desacuerdo con el árbitro central en la polémica jugada en la que Memo Ochoa detuvo el balón.

La cuenta oficial de Chivas se expresó con una publicación en la que mostraron una imagen donde parece que el balón rebasó la línea de meta, la cual puso de cabeza y acompañó con el texto “Ah, pero si fuera al revés…”, sugiriendo que si hubiera ocurrido en la meta de los rojiblancos probablemente se habría marcado el tanto a favor de América. Ah, pero si fuera al revés… 🙃 pic.twitter.com/VL6huzpDLD— CHIVAS (@Chivas) September 18, 2022

También puede interesarte: