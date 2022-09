VIDEO: Canelo Álvarez mostró su rostro lastimado después de su pelea contra Gennady Golovkin

El tercer enfrentamiento entre Saúl Álvarez y Gennady Golovkin dio al mexicano como ganador por decisión unánime, luego de que los jueces dictarán sentencia con sus tarjetas de 116-112, 115-113 y 115-113; sin embargo, curiosamente, su rostro fue el que se llevó la peor parte, ya que las huellas de la batalla hicieron mella en la zona alrededor del ojo derecho del Canelo Álvarez, mientras que el kazajo terminó con el rostro prácticamente limpio.

Esto quedó de manifiesto en la conferencia de prensa posterior al encuentro, la cual se retrasó cerca de una hora, debido a que, antes de la misma, Canelo recibió sutura en la ceja derecha, ya que terminó con un buen corte a causa de los golpes del kazajo.

En la entrevista realizada por Matchroom Boxing, en la que habla sobre la posibilidad de una revancha contra Dmitry Bivol, se aprecia que GGG castigó el lado derecho del rostro del mexicano, ya que allí es donde luce el corte en la ceja y el pómulo inflamado y enrojecido.

Por otra parte, durante la conferencia Golovkin hizo gala de su rostro casi intacto, donde sólo se aprecia un poco de enrojecimiento en su pómulo y frente del lado derecho. 🗣️ "I still have the fire burning within me. I have 3 belts at 160… I feel great!" – @GGGBoxing #CaneloGGG3 pic.twitter.com/wXc6HgTxMV— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) September 18, 2022 Never been stopped ❌



Never been knocked down ❌#CaneloGGG3 pic.twitter.com/H7IU1HEIev— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) September 18, 2022

