Altair Jarabo: “Mi vida personal está potenciando en este momento mi vida profesional”

“Mi vida personal está potenciando en este momento mi vida profesional”, así de clara, y feliz por el gran momento que está viviendo se siente Altair Jarabo.

¿Por qué? Porque cambió todo, se mudó a Miami, firmó contrato con Telemundo y protagonizará el thriller ‘Juego de Mentiras’, con un personaje, Camilia, que tiene la dulzura y el ácido, la suavidad y lo villana para defenderse de ese mundo en el que creció y que es tan diferente al real.

En exclusiva hablamos con la actriz, quien nos revela cómo ha cambiado su vida, qué la hace feliz y aquello que no podría perdonar nunca.

-Nuevo desafío en tu carrera, un papel diferente y retador, ¿sentías que lo necesitabas?

Altair Jarabo: Sí sinceramente, sí buscaba este paso de hacer las cosas diferentes, de sembrar un personaje distinto… ¡Cuidado con lo que deseas, se te puede hacer realidad! Vino con todo el paquete, personaje nuevo, proyecto nuevo, empresa nueva, país nuevo.

Altair Jarabo. Foto Mezcalent

-¿Cómo fue todo este proceso para ti en lo profesional y en lo personal?

Altair Jarabo: Es imposible separar las 2 caras de uno mismo, tu vida personal afecta a la profesional y viceversa, entonces si estás feliz en uno, pues llevas un poco de esa felicidad al otro lado. Digo con mucho gusto que mi vida personal está potenciando en este momento mi vida profesional, me siento contenta, realizada, acompañada entonces estoy concentrada en hacer que todo fluya y feliz, motivada. Me encuentro en una buena posición para hacer bien mi trabajo.

-¿Cómo construyes esta Camila que pasa a descubrir que su mundo de burbuja es muy diferente al real y lo enfrenta?

Altair Jarabo: Creo que le ha pasado a cualquier persona, el proceso de crecer y de madurar y de entender cómo es el mundo real. Nunca se está exento de desilusiones, pero como yo siempre digo: No siempre decidimos sobre lo que nos pasa, sí decidimos cómo abordamos eso que nos pasa, y creo que es la historia de Camila, que se lleva desilusiones, en cuanto a la dinámica real que lleva su familia, la verdadera naturaleza los seres que ella más quieren, los que más confían, pues se lleva algunas desilusiones.

Pero también se enamora, y tiene encuentro buscando un asesino de una serie de crímenes que sucede en la historia, entonces por eso creo que esta historia tiene de todo, tiene un poco así de golpe de realidad, pero nos enamoramos de una historia cuando tiene un componente que podemos asociar a nosotros… Yo quiero vivir una historia así, creo que hay algo que te habla a ti porque tienes cosas en común con ciertos personajes, pero también otros a los que aspiramos tener.

-Cuál es el desafío de ser Camila?

Altair Jarabo: Me cuesta, por ejemplo, y lo he hablado mucho con los directores y con los actores, que ella tiene muchas escenas de confrontación, y es difícil hacerlos como una persona suave, noble, pues no, hay veces que también se tiene que poner dura, y a pesar de que no es una villana, pues sí tiene que hablar duro y reaccionar duro, y eso pues se ve en todos los niveles de la corporalidad. Tiene que ser una villana para decir las cosas como son, no tiene que ser una mala para tener fuerza y personalidad para exponer lo que ella cree, entonces es una línea muy fina.

–¿Qué descubriste de ti a partir de Camila?

Altair Jarabo: Casi siempre uno se pone a pensar que tienen en común con el personaje y que no, pero resulta difícil de decir que un personaje se puede construir desde cero, y la verdad es que casi nunca ocurre, siempre le das tu manera de caminar, tu manera de mirar, tu manera de, se lo presta, sí, lo adoptas entonces, pero hay veces que el personaje no tiene tu personalidad, ni debería tener tu corporalidad entonces cacharte en eso si no. Altair voltea a ver así, pero Camila no, entonces hay que cacharse uno mismo y gobernar esas ganas de ser quién eres tú, por qué no debería ser.

Altair Jarabo. Foto: Televisa

-‘Juego de Mentiras’, los juegos en la vida real a veces son buenos y a veces son peligrosos, y la mentira siempre es peligrosa, ¿qué es para ti un juego y una mentira?

Altair Jarabo: Creo que un juego implica en no tomarte las cosas tan en serio, entonces las personas que juegan con otros, por ejemplo, o que juegan con algo que es importante para otra, ya desde la palabra juego, está implícito que no estás completamente invertido en el resultado de tus acciones.

Jugar es como: “Ay voy a ver qué pasa si hago esto, voy a ver qué sucede si hago esto” … ‘Juego de Mentiras’, yo me imagino, como un cuadro donde todos tienen fichas que mover, fichas que sacar cuándo es el momento adecuado, cuando no, y pues la vida podría decirse que es un juego, solo que si estamos bastante comprometidos con el resultado.

-¿Qué no perdonas?

Altair Jarabo: Mira en mi profesión y en la vida he tenido oportunidad de conocer personas muy pintorescas, muy difíciles y digo con orgullo que si me lo propongo siempre les encuentro el modo. Perdono muchos defectos, pero no las personas cizañosas, malas, criticonas, y se siente, la verdad es que sí se nota muy rápido, en comentarios, intenciones… Perdón a la gente difícil, a la gente neurótica, egoísta, de verdad tienen derecho a muchos de sus decisiones, pero ¿qué no? la gente cizañosa, la malintencionada, la envidiosa.

-¿Qué te hace feliz?

Altair Jarabo: Me haces feliz, como muy idealista, que me considero una persona generosa, pero cuando esa generosidad tiene reciprocidad, me gusta ser generosa con tiempo y con todo lo que está a mi disposición con alguien, pero sí sé que me lo regresa en ese mismo idioma, o en otro pero que es parte de una comunidad de ir y venir, no me gusta ser yo una persona que no es igual conmigo.

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA EN VIDEO:

