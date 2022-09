Greg Louganis, el atleta que ganó el oro olímpico después de un golpe en la cabeza y cuatro puntos en la herida

En los Juegos Olímpicos de Verano en Seúl, Corea del Sur, el 20 de septiembre de 1988, el saltador estadounidense Greg Louganis ganó la medalla de oro en el trampolín a pesar de que casi queda inconsciente durante una ronda de clasificación.

Lougnais aseguró después que escuchó un “gran golpe sordo” que fue la parte posterior de su cabeza que chocó con el trampolín después de que su cuerpo dio dos volteretas y media y luego se desplegó para encontrarse con el agua.

Después de que un médico le aplicara cuatro puntos en la herida, Louganis pudo regresar al trampolín y terminar la ronda en tercer lugar. Luego ganó la medalla de oro y se convirtió en el primer hombre en ganar oros olímpicos consecutivos en los eventos de trampolín y plataforma.

Con la improbable victoria, Louganis, quien ganó medallas de oro en trampolín de 3 metros y plataforma de 10 metros en los Juegos Olímpicos de verano de 1984 en Los Ángeles, se convirtió en el primer hombre en ganar medallas de oro consecutivas en ambos eventos, solidificando su reclamar como el mejor saltador de todos los tiempos.

“Supe tan pronto como salí de la patineta que iba a estar cerca porque podía sentirlo en mi propio cuerpo”, le dijo a Barbara Walters de ABC en 1995. “Lo que me preocupaba era golpearme las manos… Comencé a salir de la inmersión y escuché un gran ruido sordo… y luego me encontré en el agua. Solo sostuve mi cabeza… solo quería contener la sangre”.

Louganis, quien reveló públicamente que era gay en los Juegos Gay de 1994, le dijo a Walters en 1995 que él y su entrenador, Ron O’Brien, sabían que era seropositivo antes de los Juegos Olímpicos de 1988, pero no se lo dijeron al público ni al Comité Olímpico, lo que desató una controversia.

El atleta fue criticado por poner en riesgo al médico que lo trató luego de su lesión en la cabeza en la ronda de clasificación.

El propio Louganis dijo que se preocupó de inmediato y le dijo a Walters en 1995 que tan pronto como se dio cuenta de que se había golpeado la cabeza, “no sabía si me cortaron o no, pero solo quería contener la sangre y no [dejar] que cualquiera lo toque”.

Pero esto fue en 1988, durante una época en la que las actitudes hacia el VIH/SIDA, y la identidad LGBTQ, a menudo se tornaban hostiles.

Louganis abogó por el movimiento LGBTQ luego de su retiro en 1988.

