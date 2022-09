Jürgen Damm se burló de la afición de las Chivas de Guadalajara tras el Clásico y los fanáticos le cayeron encima: “No sean piel delgadita”

Jürgen Damm aprovechó la victoria del América 2-1 sobre las Chivas de Guadalajara para bromear en redes sociales y burlarse de los aficionados del Rebaño Sagrado que perdieron en el Clásico Mexicano.

El video era sobre un aficionado llorando con la camiseta de las Chivas como manera de burla tras la derrota. Un aficionado le comentó “Qué onda mi tripa Damm cómo se siente calentando el asiento” a lo que el jugador del América respondió:”muy feo pero después veo mi quincena y se me pasa”, esto luego de Jürgen no disputó ni un minuto del encuentro.

Luego de la lluvia de comentarios negativos en el post que hizo en Facebook, Damm tuvo que salir con otra publicación para explicar que su chiste era “carrilla sana” y que no buscaba insultar ni agredir, sino que era parte del fútbol y que siempre con respeto.

“No se enganchen, es carrilla sana, cuando le picaron los oclayos a mi hermoso Henry Cracktin (que por cierto fue una agresión) lo festejaron como un título y no decían nada, ahora que subo un video sano-chistoso se enojan e indignan, no sean piel delgadita, ustedes me dicen de todo y no ando llorando, es parte del fútbol, siempre con respeto pero sobre todo en paz”, expresó el mexicano en redes sociales.

Jurgen Damm

Esta campaña, Damm ha disputado minutos en 5 partidos de los 16 que lleva el Torneo Apertura de la Liga MX, en un temporada que está siendo de adaptación para el futbolista mexicano de 29 años de edad.

Las Águilas del América, que le ganaron este sábado 2-1 el derbi a las Chivas de Guadalajara, se mantienen como líder del torneo Apertura 2022 del fútbol mexicano, en el que el argentino Nicolás Ibáñez, del Pachuca, es el mejor goleador.

Cuando falta una jornada por jugar, América suma 11 victorias, dos empates, tres derrotas y 35 puntos, uno más que Monterrey, cuatro encima del Pachuca y cinco sobre Santos Laguna, los otros cuadros en la zona de clasificación directa a los cuartos de final.

América aseguró el triunfo con el décimo gol del mexicano Henry Martín, sublíder de los anotadores, en un tiro penalti, y de Alejandro Zendejas, a pase de Martín. Por las Chivas descontó Cristian Calderón.

La victoria le permitió a las Águilas del entrenador argentino Fernando Ortiz seguir adelante de los Rayados de Monterrey, que, en otro suelo sabatino, se impusieron por 2-0 al campeón Atlas y confirmaron su hundimiento, con goles del chileno Sebastián Vegas y el mexicano Jesús Gallardo.

