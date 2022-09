“No vimos al mejor libra por libra”: David Faitelson raja del Canelo Álvarez por su pelea contra Gennady Golovkin

A pesar que cerró la trilogía contra Gennady ‘GGG’ Golovkin con una plena victoria, a Saúl ‘Canelo’ Álvarez lo vienen cuestionando en recientes días y uno de esos es su eterno crítico, el periodista deportivo de ESPN, David Faitelson.

A pesar que en un primer momento las reacciones y críticas sobre el pleito fueron positivas, comenzaron a surgir diferentes reseñas que acusaban al Canelo de no darlo todo en el ring y dejar en deuda a sus fanáticos a pesar de las promesas que hizo durante los meses recientes.

La mesa de ESPN Knockout discutió sobre el choque y concluyó que el tapatío quedó a deber, pero el que más duras críticas emitió fue Faitelson, que puso en duda si Álvarez es el mejor libra por libra como muchos lo proclaman:

“Hoy no vimos al mejor libra por libra (…) Yo esperaba más del Canelo”

Sobre la actuación de Golovkin, pocas observaciones distintas a la mayoría tuvo Faitelson; a su criterio, el kazajo llegó a la pelea ya con rastros de retiro por sus veteranos 44 años.

“A mí no me decepcionó Golovkin, sabía lo que podía pasar con él. Era la crónica de una muerte anunciada, porque tiene 40 años y sus condiciones no son las mismas”, afirmó.

Para echarle más leña al fuego, el comunicador deportivo Mauricio Pedroza consideró que una “abrumadora mayoría” de la afición boxística quedó decepcionada con el cierre de la trilogía entre el Canelo y GGG.

