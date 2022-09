Una mujer quería tener los glúteos iguales a Kim Kardashian: la operación más dolorosa de su vida

Nikita Jasmine, de 28 años es una estrella de telerrealidad británica que está hablando sobre sus dos horribles cirugías brasileñas de levantamiento de glúteos (BBL) y dice que soportó una agonía para lograr un trasero al estilo de Kim Kardashian.

Se sometió a su primer BBL en 2018, después de mirar imágenes del famoso trasero de la socialité. Sin embargo, tuvo un segundo BBL al año siguiente después de perder un montón de peso y descubrir que su botín recientemente abundante se había reducido junto con las libras.

Jasmine, que saltó a la fama después de protagonizar “Married at First Sight UK”, habló con franqueza con The Sun y dijo que ambas cirugías fueron una tortura.

“Fue el peor dolor que he tenido”, declaró. “Te clavan una vara en el estómago y cortan la grasa, como incisiones de ojo de cerradura. Se supone que debes aumentar de peso de antemano, tanto como puedas, porque cuanto más peso tengas, más peso podrás meter en tu trasero”.

Un poco de mala suerte

Jasmine comentó que le quitaron grasa del estómago, la espalda y los michelines para posteriormente inyectarla en su trasero. De regreso a casa después de la agonizante operación, Jasmine tuvo que ser llevada de urgencia al hospital cuando sufrió una reacción alérgica a las tabletas que le recetaron para “sacar toda el agua de su sistema”.

“Tuve un poco de mala suerte”, recordó. “Mis ojos se inyectaron en sangre, estaban secos y comencé a sentirme enferma y mareada. Así que no me permitieron tomar esos medicamentos y estuve hinchada por el líquido durante más tiempo”.

Su dolor persistió durante dos meses más y no podía acostarse boca arriba, lo que hacía que dormir fuera una pesadilla. Al regresar al trabajo, la británica cuenta que se vio obligada a sentarse en un cojín especial para ayudar a aliviar los moretones en su trasero.

“Te dan un cojín BBL que pones debajo de tus muslos, así que básicamente tu trasero cuelga del asiento”, recordó la belleza.

En los tres años transcurridos desde la segunda cirugía, Jasmine dijo que ha mantenido su generoso trasero, pero dijo que le cuesta encontrar ropa que le quede bien.

La estrella de talla 8 dijo que es imposible usar jeans que sean del tamaño correcto en su cintura, pero que también puedan acomodar su enorme trasero. Ahora se ve obligada a usar ropa “elástica” con cinturillas elásticas, una opción desafortunada para una fashionista glamorosa.

Jasmine dijo que interrogaría a Kardashian si alguna vez se cruzaran, diciendo que la fundadora de Skims ha alentado tácitamente a muchas mujeres impresionables a tener un BBL.

“Me gustaría preguntarle qué la hizo ponerlo en todas las redes sociales sabiendo que las niñas más jóvenes la admirarían y serían influenciadas por ella”, declaró.

