Alisha Lehmann celebró un gol a lo Cristiano Ronaldo y el video se hizo viral

La futbolista suiza Alisha Lehmann anotó un gol en la victoria del Aston Villa sobre el Manchester City 4-3 y su celebración a lo Cristiano Ronaldo se hizo viral rápidamente a través de las redes sociales.

Alisha abrió la cuenta al minuto 22 y posteriormente Rachel Daly al 32 y al 76 y Kenza Dali al 58 cerraron los goles de “Las Villanas”.

La futbolista y ficha del Aston Villa, con más de 8 millones de seguidores en Instagram y otros más en Tik Tok, demostró que no solo es una influencer y que principalmente es una excelente definidora. Además su celebración a lo Cristiano Ronaldo no pasó desapercibida.

Alisha Lehmann es una de las futbolistas con más seguidores en redes sociales

Alisha Lehmann es muy seguida en redes, es una futbolista influencer muy solicitada por su fanaticada, ya sea por su inocultable belleza o por la jocosidad en su contenido. En esta ocasión su derechazo ante la portera del City sirvió para abrir la cuenta y desatar la euforia de sus seguidores.

Actualmente Lehmann es novia del también futbolista del Aston Villa, el brasileño Douglas Luiz, con quién comparte contenido constantemente a través de sus redes sociales.

Pues parece que Cristiano ya tiene su homóloga en el fútbol femenino con Alisha Lehmann. Con el '7' a la espalda y su mítico 'Siuuuuu'.pic.twitter.com/7PPSg6ZTA2— Manu Heredia (@ManuHeredia21) September 20, 2022

Trayectoria de Alisha Lehmann

Alisha Lehmann además del Aston Villa ha vestido la camiseta del West Ham United, el Everton en Inglaterra y es internacional con la Selección de Suiza. View this post on Instagram A post shared by Alisha Lehmann (@alishalehmann7)

Pero toda su carrera comenzó en el Young Boys de su natal Suiza. Alisha Lehman espera seguir aportando goles a su equipo que por los momentos ocupa la tercera casilla de la Premier Femenina.

