Aumento de labios sale mal y mujer se ve “como Homero Simpson”

Cada vez son más las personas que se convierten en víctimas de un mal procedimiento estético, bien sea quirúrgico o invasivos, como lo son las inyecciones de sustancias para verse más joven y sentirse mejor.

Aunque las modas de las inyecciones han sido impuestas por celebritys, incluso sus propias caras lucen irreconocibles gracias a la gran cantidad de cambios que se han realizado.

De hecho, los rellenos faciales frecuentes a los que se someten muchas famosas pueden derivar en una alteración del rostro considerable. Los rostros afectados por el también llamado overfilled syndrome (síndrome de sobrellenado en español) presentan una frente redondeada y pómulos marcados y prominentes.

Pero en el caso de Ruby, la mala experiencia sobrepasó los límites cuando fue llevada de urgencia al hospital después de sufrir una reacción alérgica grave al disolver su relleno labial.

Ruby compartió la traumática experiencia en TikTok, donde el video se ha visto casi 500.000 veces en un día.

Según ella, la reacción fue tan mala que la dejó con un labio superior enorme y una cara extremadamente hinchada. A pesar de sonreír en algunas de las fotos, Ruby también agregó que esto la ha desanimó para arreglarse los labios para siempre.

Sus propios seguidores fueron quienes le comentaron que encontraron un parecido entre la forma en que se veía su rostro y el de la reconocida figura animada, Homero Simpson.

“Pasaste de parecerte al ornitorrinco de Phineas y Ferb a las Ardillas”, observó otro.

Alguien más pensó: “La gente dice que esto fue un desperdicio de recursos del NHS, todos pagan sus impuestos, muchachos, las reacciones alérgicas pueden ocurrir con CUALQUIER COSA”.

“Creo que cualquier persona que necesite tratamiento debería recibirlo independientemente de lo que haya sucedido”, coincidió un usuario solidario.

“Me han dicho que no me deshaga los labios por esta razón, un tinte de caja casi me mata cuando tenía 18 años”, una mujer compartió su experiencia.

Después de ver el video, una persona quedó traumatizada y escribió: “es por eso que personalmente nunca me someteré a una cirugía estética ni nada por el estilo, ¡es demasiado riesgoso para mí!”.

Alerta sobre los riesgos

Como con cualquier tipo de cirugía, la cirugía plástica tiene riesgos asociados. Según el Servicio Nacional de Reino Unido (NHS, por sus siglas en inglés), el grado de riesgo depende del tamaño del área afectada, el nivel de experiencia del cirujano y la salud general de la persona que se somete al procedimiento.

Algunos procedimientos conllevan riesgos específicos, pero los generales incluyen: