La cantante Noah Cyrus habló sobre lucha contra las adicciones: “No quería seguir viva”

Cada vez son más los artistas, deportistas y otras personalidades que revelan su lucha por su salud mental y física, en este caso, la cantante Noah Cyrus habló sobre su proceso de duelo, adicción y auto – perdón en una entrevista reciente con Zane Lowe para Apple Music.

Durante la entrevista, Cyrus habló sobre los motivos e inspiraciones de su álbum debut, The Hardest Part, que se inspiró en gran medida en sus problemas de salud mental.

“Cuando cumplí 20 años, me invadió la idea de que tal vez no cumpliría los 21”, dijo, citando una línea de la primera canción del álbum.

“A fines de diciembre de 2020 es cuando decidí intentar dejar mi adicción a los tranquilizantes, las píldoras recetadas y los analgésicos. Xanax, esa era mi droga preferida, y estaba completamente envuelta en esa droga”, dijo.

Tocar fondo y buscar ayuda

Ahora, la joven de 22 años habla abiertamente sobre el papel que jugó la adicción en su vida, hasta que llegó a un punto de ruptura que la empujó a buscar ayuda.

“Cuando acababa de perder toda esperanza y toda la fe y todo, lo que sentí como fuerza para seguir adelante fue cuando simplemente me derrumbé y pedí ayuda… Durante tanto tiempo había estado negando, negando, negando y alejando, donde finalmente solo dije: ‘No puedo mentirte más'”, dijo.

Esta revelación permitió a quienes la rodeaban comprender mejor la gravedad de sus luchas y desmitificó algunos de sus comportamientos pasados.

“Llamé a mi terapeuta, llamé a mi psiquiatra y creo que hubo mucha confusión de que muchas cosas encajaron para ellos, donde muchas historias no tenían sentido en el pasado”, dijo. “Recibí la ayuda que necesitaba y también la que merezco y que toda persona con adicción o salud mental merece”.

Cyrus ha sido sincera con sus seguidores a través de los ir y venir de su viaje de salud mental.

“Creo que eso es algo que siempre ha permanecido igual conmigo, es lo sincera que he sido y lo honesta que he sido, sobre lo que sucede dentro y mi salud mental”, dijo. “Quiero decir, con mis fanáticos, soy realmente honesta con mi salud mental y con mi crecimiento, lo difícil que ha sido para mí a la vista del público”.

También habló sobre su estado mental durante su camino hacia la recuperación y el papel fundamental que desempeñaron sus amigos peludos para mantenerla con vida.

Ahora, unos meses antes del segundo aniversario de su decisión de vencer su adicción, Cyrus puede reflexionar sobre el peligroso estado mental que la llevó por el camino del abuso de drogas en primer lugar.

“Hay muchas cosas personales… con las que tuve que aceptar. Lo he reconocido y definitivamente lo estoy curando. Pero también creo que, en ese momento, ya no quería estar viva. No lo hice”, compartió.

“Y solo estaba esperando un día en el que tal vez no me despertaría. No sé hacia dónde se dirigía. Hubo muchos momentos de miedo. Solo sé que estaba tratando de evitar estar vivo o tal vez sintiendo la sensación de estar vivo. Porque a veces estar vivo es doloroso”.

Reconoció que la vida seguirá siendo difícil a veces, pero sabe que ahora está en un lugar mucho mejor.

