Dani Alves se convertiría en un gran traidor: Tras el fracaso con Pumas el brasileño podría fichar con Club América o Tigres UANL

Dani Alves llegó como una de las grandes figuras de Pumas y de la Liga MX por todo su legado futbolístico, sin embargo, su equipo no pudo estar a la altura, y quedó prácticamente eliminado en fase regular con mínimas posibilidades de clasificar a la Liguilla. Esto podría generar un cambio de rumbo en el futuro de Alves que podría traicionar al equipo que puso su fe en él para llegar a otro club del fútbol mexicano.

Y es que tal y como reveló Moisés Muñoz, el histórico brasileño podría unirse a las filas de un equipo amarillo para el Clausura 2023.

¿Dani Alves al América? Moisés Muñoz sorprende y suelta la bomba https://t.co/n7vZuILg7Y — Águilas Monumental (@AguilasMonu) September 20, 2022

“A ver si no se le va a algún equipo grande. No lo sé, yo te lo digo. Puede ser que se vaya Dani Alves… Confirmé amarillo pero hay dos equipos de la Liga MX así”, explicó Muñoz, ex futbolista de América.

Es importante destacar que en la Liga MX solo hay dos equipos que cumplen con la característica de vestir de amarillo: Las Águilas del América y los Tigres de la UANL. Sin embargo, y a pesar de la bomba lanzada por Muñoz, ambos equipos habrían descartado un interés por el brasileño meses atrás.

Los Pumas por su parte, aún tienen una mínima posibilidad de clasificar a la Liguilla, pero el escenario es sumamente complejo, ya que los universitarios deben ganar los dos partidos que le quedan y esperar resultados en otros partidos para poder clasificar.

El histórico lateral brasileño solo lleva 11 partidos con Pumas, todos de titular, en los cuales ha repartido 4 asistencias, pero ya comienzan a aparecer posibles candidatos para el futbolista que sigue demostrando que tiene fútbol para repartir.

