Dani Alves le reveló a Hugo Sánchez la razón por la que eligió jugar en México

Dani Alves se sinceró y reveló qué fue lo que lo hizo inclinarse por jugar en la Liga MX, cuando tenía opciones para ir a diferentes partes del mundo.

El futbolista brasileño reveló sus razones en una charla que tuvo con Hugo Sánchez, uno de los futbolistas históricos del club por el que fichó; allí narró que, aunque muchas personas le pidieron que no se refugiara en el fútbol azteca porque podría correr peligro su convocatoria para Qatar 2022, a él no le importó y prefirió darle prioridad a su gusto por la cultura mexicana y al amor a este país.

“Para mí es una oportunidad de dar continuidad a mi legado en un país como México, un pueblo increíble y que ahora estoy más enamorado que antes. Me encanta la comida“, reveló en el adelanto de una entrevista que se transmitirá completa este 14 de septiembre por Star+.

De la misma forma, contó que poco le importaron las advertencias, ya que siempre ha sido un fiel creyente de que uno se forma su propio camino y que trasladarse a México no le impediría ir al Mundial.

“Me gusta desafiarme porque todo el mundo me decía: ‘Vas a México y el ¿Mundial?’, y yo decía: ‘¿Quién dice que yo no puedo ir a México y también ir al Mundial?’. Mi historia la escribo yo, no las opiniones de los demás. Yo vine a México porque mi alma y me deseo me guiaba para acá“, acotó.

Dani Alves en Hugo Sánchez Presenta: "Con Pumas en las buenas, en las malas y en las mejores" https://t.co/FTkvNVlaNc — MARIO PALAFOX (@MarioPalafox) September 2, 2022

Estas declaraciones se refuerzan con otras que el lateral de la verdeamarela ofreció para otro puma: Efraín Velarde, a quien le confesó en su canal de YouTube que está enamorado de México y de su fútbol y que, incluso, rechazó ofertas de la liga italiana, con tal de jugar en el país azteca.

“Siempre tuve una debilidad por México. Había mirado mucho su futbol. Tuve oportunidad de enfrentar a clubes mexicanos y también a la Selección Mexicana. Siempre fue un futbol y un lugar que me llamaba la atención por alguna razón. Cuando rescindí mi contrato con el Sao Paulo, recibí muchas ofertas, pero soy una persona que siempre quiero ir a lugares donde yo puedo hacer una cosa más que simplemente jugar futbol”, expresó al “Chispa”.

También puede interesarte: